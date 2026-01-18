"Hỏa Vân Tà Thần" Lương Tiểu Long qua đời, Châu Tinh Trì thương tiếc

Truyền thông Hoa ngữ ngày 18-1 thông tin, Lương Tiểu Long đã qua đời vào ngày 14-1. Gia đình ông đang âm thầm lo tang lễ, dự kiến tổ chức riêng tư tại Thâm Quyến – Trung Quốc vào ngày 26-1.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ thương tiếc Lương Tiểu Long. Trong đó, Châu Tinh Trì đã đăng một bức ảnh cũ thương tiếc: "Mãi mãi nhớ về ông - Lương Tiểu Long!".

Lương Tiểu Long qua đời tuổi 77

Ông tham gia nhiều phim

Tạo dựng tên tuổi

Lương Tiểu Long từng tham gia phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" của Châu Tinh Trì

Lương Tiểu Long và Thành Long

Ngôi sao Thành Long bày tỏ: "Vừa trở về Bắc Kinh và rất sốc khi nghe tin Lương Tiểu Long qua đời. Trong giây lát, tôi không thể tin được… Trong ký ức của tôi, ông ấy luôn là một bậc thầy võ thuật, thông thạo nhiều môn võ truyền thống, mỗi môn đều có phong cách độc đáo riêng. Ông đã áp dụng những kiến thức học được cả đời vào các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trở thành một đạo diễn hành động xuất sắc. Là một diễn viên, ông tạo ra nhiều vai diễn kinh điển, được khán giả vô cùng yêu mến và đồng nghiệp chúng tôi ngưỡng mộ. Lương huynh ơi, ở Bắc kinh đang có tuyết, trời âm u. Tôi nhớ huynh lắm!".

Lương Tiểu Long sinh năm 1948 tại Hồng Kông (Trung Quốc) với tên thật là Lương Tài Sinh. Ông học võ từ năm 15 tuổi, sau đó làm diễn viên đóng thế. Tính đến nay, ông đóng hơn 60 phim, với những tác phẩm danh tiếng: "Trần Chân", "Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp", "Tuyệt đỉnh Kungfu", "Nhất đại tông sư", "Thần quyền phi long", "Diệp Vấn", "Bất nhị thần thám"…

Dù đã có tuổi, ông vẫn tích cực làm nghề, có công ty sản xuất chương trình giải trí, bận rộn nhiều dự án.