Tài tử Lương Gia Huy khóc khi đăng quang "ảnh đế" Kim Tượng lần 5

Lễ trao Giải Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) hay còn gọi Giải Kim Tượng lần thứ 44 được tổ chức tại Nhà hát lớn Trung tâm Văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc). Đông đảo ngôi sao đến tham dự lễ trao giải này.

Lương Gia Huy, 68 tuổi, được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn Phó Long Sinh trong phim "Bổ phong truy ảnh". Hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc", giải thưởng thuộc về Liêu Tử Dư.

Đây là lần thứ 5 Lương Gia Huy thắng danh hiệu "ảnh đế" Kim Tượng. Một sự công nhận được đánh giá công bằng và xứng đáng cho những cống hiến của ngôi sao gạo cội này.

Sau khi nhận giải, Lương Gia Huy xúc động cảm ơn tất cả các cộng sự. Khi nhắc đến vợ, các con và người thân, ông không kìm được nước mắt.

Lương Gia Huy sinh năm 1958, từng tham gia các phim: "Người tình", "Tân Long Môn khách sạn", "Hoàng Phi Hồng: Tiểu truyện", "Anh hùng xạ điêu - Chi đông thành Tây Tựu truyện", "Thái cực", "Truy long", "Anh hùng xạ điêu: Đại giả chi hiệp truyện"…

Ông từng 4 lần giành được "ảnh đế" Kim Tượng các năm: 1984, 1993, 2006, 2013 và cũng là diễn viên duy nhất nhận giải thưởng này ở 4 thập niên khác nhau. Ông tự tạo thêm kỷ lục cho mình với "ảnh đế" Kim Tượng lần 5 vào năm 2026 ở tuổi 68.

Ngoài chiến thắng của Lương Gia Huy, Thư Kỳ cũng được vinh danh hạng mục "đạo diễn mới xuất sắc". Các hạng mục khác cũng lần lượt xướng tên người chiến thắng.