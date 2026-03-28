Tài tử qua đời đột ngột ở tuổi 45

Truyền thông Hàn Quốc ngày 27-3 thông tin về sự ra đi của Lee Sang-bo. Theo đó, gia đình của tài tử này phát hiện anh qua đời nên đã báo cảnh sát. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra các tình tiết xung quanh cái chết của anh.

Linh cữu của Lee Sang-bo được quàn tại nhà tang lễ ở Pyeongtaek - thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi. Lễ viếng sẽ diễn ra riêng tư theo yêu cầu gia đình và lễ di quan dự kiến tổ chức sáng 29-3.

Tài tử Lee Sang-bo qua đời đột ngột

Lee Sang-bo sinh năm 1981, ra mắt khán giả với vai trò diễn viên vào năm 2006 trong bộ phim truyền hình "Invisible Man Choi Jang-soo". Về sau, anh tham gia nhiều phim khác: "Daughters in Law", "Bad Love", "Private Live"...

Tài tử này được khen ngợi về diễn xuất từ khán giả lẫn người trong giới. Ngoài phim truyền hình, anh cũng tham gia các phim điện ảnh, xây dựng được sự nghiệp diễn xuất đa dạng thể loại vai.

Năm 2022, anh vướng bê bối sử dụng ma túy. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra, phía cảnh sát xác nhận vấn đề phát sinh từ sự hiểu lầm liên quan đến thuốc điều trị trầm cảm theo toa của bác sĩ mà anh sử dụng để trị bệnh, không tìm thấy bằng chứng về việc sử dụng bất hợp pháp chất ma túy. Nam diễn viên được minh oan, vụ án chính thức được khép lại mà không có cáo buộc nào.

Bất chấp biến cố, Lee Sang-bo kiên định với sự nghiệp diễn xuất, tái xuất màn ảnh và nhận được sử ủng hộ từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Năm 2025, anh đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý, đánh dấu một khởi đầu mới trong sự nghiệp. Tài tử này cũng đang cân nhắc tham gia các dự án phim mới nên sự ra đi của anh trở nên đột ngột và tăng phần bi thương.