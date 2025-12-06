HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tài tử "Tín hiệu" bác bỏ cáo buộc hiếp dâm thời tuổi trẻ

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Hàn Quốc Jo Jin-woong lên tiếng về thông tin từng phạm tội thời trẻ, che giấu bằng cách thay tên, đổi tuổi.

Jo Jin-woong khẳng định không liên quan đến hành vi hiếp dâm

Theo Allkpop ngày 6-12 thông tin, Công ty quản lý của Jo Jin-woong là SARAM Entertainment đã ra thông cáo về những ồn ào quá khứ của tài tử này do Dispatch đăng tải ngày 5-12.

Tài tử "Tín hiệu" bác bỏ cáo buộc hiếp dâm thời tuổi trẻ - Ảnh 1.

Tài tử Cho Jin-woong bị "vạch trần" quá khứ nhiều lỗi lầm

"Chúng tôi xin lỗi vì chậm trễ trong việc đưa ra tuyên bố liên quan các báo cáo về nam diễn viên Cho Jin-woong. Sau khi kiểm tra với nam diễn viên, chúng tôi xác nhận rằng đã có những hành động sai trái xảy ra khi anh ấy còn là trẻ vị thành niên. Vì đã hơn 30 năm trôi qua, chúng tôi rất khó xác định đầy đủ tất cả các tình tiết. Các thủ tục pháp lý liên quan cũng đã kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định anh ấy không hề liên quan đến hành vi hiếp dâm hay cáo buộc tấn công tình dục nào" - thông cáo có đoạn viết.

Theo đó, công ty thông tin nam diễn viên rất nghiêm túc và suy ngẫm sâu sắc về những sự việc đã xảy ra. Họ gửi lời xin lỗi đến những người chịu tổn thương bởi hành vi sai trái trong quá khứ của Jo Jin-woong cũng như những người hâm mộ cảm thấy thất vọng vì quá khứ của thần tượng.

"Việc anh ấy sử dụng tên cha mình làm nghệ danh, điều này không nhằm mục đích che giấu quá khứ mà xuất phát từ quyết tâm muốn trở thành một người tốt hơn. Chúng tôi chân thành mong nhận được sự thông cảm của khán giả" - thông cáo nhấn mạnh.

Dispatch gây sốc, khán giả lo lắng số phận phim "Tín hiệu 2" (Signal 2)

Ngày 5-12, Dispatch gây sốc khi đăng tải bài viết cho rằng Cho Jin-woong đã sử dụng nghệ danh là tên cha mình thay vì tên thật Jo Won-joon. Anh cũng tổ chức sinh nhật ngày 3-3 (lịch âm) thay vì ngày 7-3 (lịch âm) theo khai sinh.

Nguyên nhân được đưa ra, tài tử này được kể là đã từng hầu tòa khi học lớp 11 với cáo buộc liên quan đến nhóm cướp của và hiếp dâm. Đó là một nhóm cá biệt, đã lấy cắp ba chiếc xe, sử dụng gây loạn khắp nơi khi chưa có bằng lái cho đến lúc bị phát hiện. Thậm chí, nhóm còn cố hiếp dâm một người trong các xe bị đánh cắp. Vụ việc khiến tài tử này bị đưa vào trại giáo dưỡng và trải qua nửa năm lớp 12 ở đấy.

Tài tử "Tín hiệu" bác bỏ cáo buộc hiếp dâm thời tuổi trẻ - Ảnh 2.

Vụ việc gây ảnh hưởng hình ảnh của nam diễn viên

Những nguồn tin mà Dispatch phỏng vấn còn kể năm 2003, Cho Jin-woong cũng từng nộp phạt vì hành hung đồng nghiệp trong thời gian hoạt động sân khấu. Không chỉ thế, tài tử này còn vi phạm lái xe trong tình trạng say xỉn thời điểm tham gia phim "Once upon a time in high school", dẫn đến việc bị hủy bằng lái.

Cho Jin-woong được yêu thích với vai diễn trong phim "Tín hiệu" (Signal). Phần hai của loạt phim đã được quay, dự kiến phát sóng năm 2026. Nhiều người hâm mộ lo ngại vụ bê bối này của nam diễn viên sẽ ảnh hưởng đến phim.

Tin liên quan

Loạt ngôi sao kiện kênh chuyên "bóc phốt" showbiz

Loạt ngôi sao kiện kênh chuyên "bóc phốt" showbiz

(NLĐO) - Sojang - kênh YouTube gây tranh cãi lớn làng giải trí Hàn Quốc, chuyên phát tán tin đồn vô căn cứ, thông tin sai lệch về các ngôi sao dưới dạng "bóc phốt", đã đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng, yêu cầu bồi thường "khủng".

Cảnh sát bắt ba YouTuber chuyên "bóc phốt" showbiz Hàn

(NLĐO) – Cảnh sát phòng chống tội phạm trên mạng thuộc Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul - Hàn Quốc ngày 8-9 mở cuộc điều tra ngay sau khi bắt giữ 3 thành viên của kênh YouTube “Viện Garo Sero”, chuyên "bóc phốt" giới showbiz Hàn

“Hoàng tử gác mái” Park Yoo Chun bị quản lý lật mặt, dọa bóc phốt

(NLĐO) - Park Yoo Chun - từng là sao của hàng loạt phim: "Hoàng tử gác mái", "Ba ngày", "Nhớ em"…bị quản lý lật mặt, dọa sẽ bóc phốt những điều xấu xa, dơ bẩn đã gây ra.

hiếp dâm bác bỏ Choi Jin-woong phim Tín hiệu (Signal) che giấu tên tuổi
