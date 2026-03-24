HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền"

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Trương Lăng Hách - nam chính phim Trung Quốc "Trục Ngọc", bị công chúng mạng mỉa mai, chế giễu với hình ảnh "tướng quân kem nền".

Nhiều đoạn video clip, hình ảnh so sánh chê Trương Lăng Hách và khen ngợi Hà Nhuận Đông

Trương Lăng Hách là một trong những nam diễn viên điển trai của màn ảnh Trung Quốc. Thời gian gần đây, phim "Trục Ngọc" do anh đóng cùng nữ chính Điền Hi Vi thu hút lượng người xem lớn. Tuy nhiên, phim cũng gây ra vô số tranh cãi.

Đầu tiên, phim gây ra tranh cãi số liệu khi nhiều cư dân mạng cho rằng hai nền tảng đầu tư sản xuất, chiếu phim đã thổi phồng số liệu bằng các thủ thuật, khiến phim "có tiếng mà không có miếng". Họ đưa ra nhiều dẫn chứng về độ lan tỏa của phim, độ thảo luận, sức hút hai nhân vật chính, các cảnh tạo được viral… đều không tương xứng với lượt người xem, vị trí hiện tại của phim.

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 1.

Trương Lăng Hách dẫn quân ra trận mà giáp trụ sạch sẽ

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 2.

Gương mặt trang điểm rõ nét

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 3.

Tạo dáng chuẩn đi catwalk

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 4.

Da trắng, môi đỏ

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 5.

Đẹp mọi góc độ

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 6.

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 7.

Khác biệt giữa Tạ Chinh và Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ

Sau những tranh cãi số liệu, nam diễn viên chính Trương Lăng Hách vướng bê bối "vạ miệng", bị chỉ trích đến mức xin lỗi. Nhưng chưa dừng lại, anh nhanh chóng trở thành đề tài bị chế giễu khi những cảnh đưa quân ra trận của anh được phát sóng.

Trong phim, Trương Lăng Hách vai Tạ Chinh - là một hầu gia. Trong những cảnh chỉ đạo quân lính đánh trận, Trương Lăng Hách tạo hình đề cao vẻ đẹp thư sinh, da trắng, môi đỏ, giáp trụ sạch sẽ. Các cảnh quay đề cao tính duy mỹ một cách thiếu thực tế, giả tạo khi tướng quân cưỡi ngựa đánh trận mà như đi sàn catwalk.

Nhiều video clip ngắn cắt cảnh Tạ Chinh thong dong giữa ba quân, đánh chém giặt không vương một hạt bụi, trở thành đề tài chỉ trích. Nhiều người so sánh Tạ Chinh của Trương Lăng Hách thể hiện và Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ do diễn viên Hà Nhuận Đông thể hiện trong "Hán Sở tranh hùng".

Trương Lăng Hách bị giễu "đánh nền trước, đánh giặc sau"

Nhiều bình luận nhận định: "Trương Lăng Hách rõ ràng là "tướng quân kem nền", không có kem nền không đánh trận được"; "Đánh nền trước, đánh giặc sau"; "Đang đánh bể nền, tướng quân có cho tất cả binh sĩ ngừng đánh chờ để dặm lại nền"; "Đừng so với Hà Nhuận Đông, bên nước biển còn một bên nước lọc"; "Hà Nhuận Đông mới là tướng quân màn ảnh còn Trương Lăng Hách chỉ là "tướng quân kem nền", đạo diễn nên bớt bớt lại hình ảnh này"…

Một số người hâm mộ bênh vực Trương Lăng Hách cho rằng thiết lập nhân vật Tạ Chinh từ trong truyện gốc là một "tướng quân thư sinh" nên tạo hình phải thế. Họ cho rằng ai quy định tướng quân phải dơ bẩn, xấu xí, đen nhẻm…

Nhiều đoạn clip so sánh Trương Lăng Hách và Hà Nhuận Đông

Trương Lăng Hánh bị chê "tướng quân kem nền"


Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 8.

Nhiều ảnh "chế" nhằm chê bai sự nữ tính quá đà trong tạo hình Tạ Chinh

Trương Lăng Hách không phải nam diễn viên đầu tiên bị chê "son phấn" quá đà. Nhiều tướng quân trẻ khác trên màn ảnh Trung Quốc cũng gặp cảnh tương tự. Dù chưa đến mức bị chê "tướng quân kem nền" nhưng tạo hình đi đánh trận mà vẫn đẹp, vẫn sạch như đi dạo chơi vẫn khiến nhiều người chỉ trích.

Không hóa thân tướng quân, tạo hình đầy nữ tính của những nam diễn viên như La Vân Hi trong "Thủy long ngâm", Thành Nghị trong "Phó sơn hải"… cũng từng bị chê cười. Việc lạm dụng son phấn, kẻ mắt, trang điểm lòe loẹt, màu sắc đang biến những mỹ nam của màn ảnh Trung Quốc thành hình ảnh ủy mị, yếu đuối, gây phản cảm trong mắt công chúng.

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 9.

Tạo hình Thành Nghị

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 10.

Nam diễn viên bị chê

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 11.

Vì mặc trang phục nhiều màu sắc nổi bật, trang điểm đậm, tạo hình như thiếu nữ

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 12.

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 13.

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 14.

La Vân Hi bị chê lòe loẹt, diêm dúa

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 15.

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 16.

Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền" - Ảnh 17.

Tin liên quan

Thêm một "chị dâu cũ" hot girl khuấy đảo, mỹ nam quyết kiện

(NLĐO) - Một hot girl mạng biệt danh Cửu Thành Mỹ đã "bóc phốt" tình cũ là tài tử Điền Hủ Ninh, tố anh ngoại tình, giấu chuyện có con riêng.

Loạt phim Trung Quốc bị “ném đá” vì tình tiết ngớ ngẩn

(NLĐO) – Nhiều phim Trung Quốc gây xôn xao dư luận, bị chỉ trích vì các tình tiết không hợp lý, xem thường khán giả… Những cảnh đầy “sạn” khó hiểu cũng bị khán giả nhận ra và chê bai.

Diện mạo gây sốc của Lý Liên Kiệt

(NLĐO) - Những hình ảnh mới nhất của ngôi sao Lý Liên Kiệt trên phim trường khiến người hâm mộ bàn tán.

Hà Nhuận Đông Thành Nghị tướng quân kem nền Trương Lăng Hách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo