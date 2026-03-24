Tài tử Trương Lăng Hách bị chê "tướng quân kem nền"

Nhiều đoạn video clip, hình ảnh so sánh chê Trương Lăng Hách và khen ngợi Hà Nhuận Đông

Trương Lăng Hách là một trong những nam diễn viên điển trai của màn ảnh Trung Quốc. Thời gian gần đây, phim "Trục Ngọc" do anh đóng cùng nữ chính Điền Hi Vi thu hút lượng người xem lớn. Tuy nhiên, phim cũng gây ra vô số tranh cãi.

Đầu tiên, phim gây ra tranh cãi số liệu khi nhiều cư dân mạng cho rằng hai nền tảng đầu tư sản xuất, chiếu phim đã thổi phồng số liệu bằng các thủ thuật, khiến phim "có tiếng mà không có miếng". Họ đưa ra nhiều dẫn chứng về độ lan tỏa của phim, độ thảo luận, sức hút hai nhân vật chính, các cảnh tạo được viral… đều không tương xứng với lượt người xem, vị trí hiện tại của phim.

Trương Lăng Hách dẫn quân ra trận mà giáp trụ sạch sẽ

Gương mặt trang điểm rõ nét

Tạo dáng chuẩn đi catwalk

Da trắng, môi đỏ

Đẹp mọi góc độ

Khác biệt giữa Tạ Chinh và Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ

Sau những tranh cãi số liệu, nam diễn viên chính Trương Lăng Hách vướng bê bối "vạ miệng", bị chỉ trích đến mức xin lỗi. Nhưng chưa dừng lại, anh nhanh chóng trở thành đề tài bị chế giễu khi những cảnh đưa quân ra trận của anh được phát sóng.

Trong phim, Trương Lăng Hách vai Tạ Chinh - là một hầu gia. Trong những cảnh chỉ đạo quân lính đánh trận, Trương Lăng Hách tạo hình đề cao vẻ đẹp thư sinh, da trắng, môi đỏ, giáp trụ sạch sẽ. Các cảnh quay đề cao tính duy mỹ một cách thiếu thực tế, giả tạo khi tướng quân cưỡi ngựa đánh trận mà như đi sàn catwalk.

Nhiều video clip ngắn cắt cảnh Tạ Chinh thong dong giữa ba quân, đánh chém giặt không vương một hạt bụi, trở thành đề tài chỉ trích. Nhiều người so sánh Tạ Chinh của Trương Lăng Hách thể hiện và Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ do diễn viên Hà Nhuận Đông thể hiện trong "Hán Sở tranh hùng".

Trương Lăng Hách bị giễu "đánh nền trước, đánh giặc sau"

Nhiều bình luận nhận định: "Trương Lăng Hách rõ ràng là "tướng quân kem nền", không có kem nền không đánh trận được"; "Đánh nền trước, đánh giặc sau"; "Đang đánh bể nền, tướng quân có cho tất cả binh sĩ ngừng đánh chờ để dặm lại nền"; "Đừng so với Hà Nhuận Đông, bên nước biển còn một bên nước lọc"; "Hà Nhuận Đông mới là tướng quân màn ảnh còn Trương Lăng Hách chỉ là "tướng quân kem nền", đạo diễn nên bớt bớt lại hình ảnh này"…

Một số người hâm mộ bênh vực Trương Lăng Hách cho rằng thiết lập nhân vật Tạ Chinh từ trong truyện gốc là một "tướng quân thư sinh" nên tạo hình phải thế. Họ cho rằng ai quy định tướng quân phải dơ bẩn, xấu xí, đen nhẻm…

Nhiều đoạn clip so sánh Trương Lăng Hách và Hà Nhuận Đông

Trương Lăng Hánh bị chê "tướng quân kem nền"





Nhiều ảnh "chế" nhằm chê bai sự nữ tính quá đà trong tạo hình Tạ Chinh

Trương Lăng Hách không phải nam diễn viên đầu tiên bị chê "son phấn" quá đà. Nhiều tướng quân trẻ khác trên màn ảnh Trung Quốc cũng gặp cảnh tương tự. Dù chưa đến mức bị chê "tướng quân kem nền" nhưng tạo hình đi đánh trận mà vẫn đẹp, vẫn sạch như đi dạo chơi vẫn khiến nhiều người chỉ trích.

Không hóa thân tướng quân, tạo hình đầy nữ tính của những nam diễn viên như La Vân Hi trong "Thủy long ngâm", Thành Nghị trong "Phó sơn hải"… cũng từng bị chê cười. Việc lạm dụng son phấn, kẻ mắt, trang điểm lòe loẹt, màu sắc đang biến những mỹ nam của màn ảnh Trung Quốc thành hình ảnh ủy mị, yếu đuối, gây phản cảm trong mắt công chúng.

Tạo hình Thành Nghị

Nam diễn viên bị chê

Vì mặc trang phục nhiều màu sắc nổi bật, trang điểm đậm, tạo hình như thiếu nữ