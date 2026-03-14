Thêm một "chị dâu cũ" hot girl khuấy đảo, mỹ nam quyết kiện

Tài tử Điền Hủ Ninh bị tố ngoại tình, che giấu chuyện có con khi còn đang hẹn hò hot girl Cửu Thành Mỹ

Showbiz Hoa ngữ dậy sóng khi có thêm một "chị dâu cũ" gây ồn ào, livestream tung hình ảnh, video clip tố thẳng tên Điền Hủ Ninh không chung thủy trong giai đoạn cả hai yêu nhau.

Sau khi bị cư dân mạng, người hâm mộ của Điền Hủ Ninh chất vấn những đoạn video clip, hình ảnh là sản phẩm AI (trí tuệ nhân tạo), Cửu Thành Mỹ tức giận tung loạt ảnh, video clip tình cảm của cô cùng Điền Hủ Ninh.

Cửu Thành Mỹ tung ảnh chứng minh từng hẹn hò Điền Hủ Ninh

Ngoài hình ảnh còn có video clip nhưng người hâm mộ cuồng nhiệt của Điền Hủ Ninh phủ nhận, cho rằng là do AI tạo ra

Cô tố anh không chỉ ngoại tình mà còn che giấu chuyện có con trong giai đoạn hai bên mặn nồng. Cả hai đã chia tay một thời gian.

Ngay sau khi công chúng đang bàn luận trái chiều vụ việc, phía quản lý của Điền Hủ Ninh đã ra thông cáo tuyên bố kiện "Cửu Thành Mỹ" vì tội xâm phạm danh dự.

"Chúng tôi đã ủy quyền luật sư tiến hành thu thập bằng chúng đối với các hành vi xâm phạm danh dự, chuẩn bị khởi kiện theo quy định pháp luật" - thông cáo có đoạn viết. Đồng thời, phía tài tử này cũng yêu cầu công chúng ngừng lan truyền nội dung xâm phạm, tránh lan rộng cũng như tránh cho bản thân khỏi bị vướng trách nhiệm pháp lý.

Nổi lên từ phim đam mỹ, Điền Hủ Ninh sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ nhưng liên tục bị bóc phốt chuyện yêu đương, có con

Điền Hủ Ninh sinh năm 1997, nổi lên sau phim đam mỹ "Nghịch Ái", đóng cùng Tử Du. Do Trung Quốc cấm chiếu phim đam mỹ trên nền tảng chính thống nên phim được chiếu ở thị trường quốc tế. Dẫu vậy, nhờ vào nhan sắc, tạo được "phản ứng hóa học" nên phim thu hút lượng khán giả đông đảo, đưa cả Điền Hủ Ninh lẫn Tử Du thành những tân lưu lượng lớn của Trung Quốc.

Vẻ điển trai của Điền Hủ Ninh

Dẫu có lượng người hâm mộ khổng lồ nhưng do không đi theo đường chính thống, Điền Hủ Ninh lẫn Tử Du hiện vẫn chưa có tác phẩm phim nào chiếu trên truyền hình Trung Quốc. Cả hai đắt show quảng cáo, Tử Du hoạt động mạnh ở mảng âm nhạc, đi hát lễ hội âm nhạc, tổ chức concert, chuẩn bị ra album. Điền Hủ Ninh làm MC, đại sứ thương hiệu… nỗ lực tìm kiếm tài nguyên phim với mong muốn phát triển hướng này.

Trước Cửu Thành Mỹ, Điền Hủ Ninh từng dính nhiều ồn ào tình ái, có con riêng. Anh cũng tiến hành khởi kiện, cho rằng đều là tin đồn thất thiệt.

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều tình cũ của các nam ngôi sao Trung Quốc gây sốc khi bóc phốt nhiệt tình. Gần nhất, ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ Lý Vũ Đồng tố cáo lừa gạt tình cảm, ngoại tình, trùng hôn… Sự việc cũng gây ồn ào một thời gian.