Tài xế bị nhóm người lạ chặn ô tô, đập phá trong đêm

Ngày 6-4, Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh vụ một nhóm thanh niên đi xe máy, chặn đầu ô tô giữa đường rồi đập bể kính chắn gió.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5-4, anh N.T.T (21 tuổi; ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Thái Bường, hướng từ vòng xoay Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long về phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Kính chắn gió xe ô tô của anh T. bị nhóm người lạ đập phá

Khi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm ở phường Phước Hậu, anh T. phát hiện nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy có dấu hiệu say xỉn, chạy lấn sang làn ô tô nên bấm còi xin đường.

Ngay sau đó, nhóm này dừng xe, chặn đầu ô tô. Hai người tiến đến 2 bên để đập cửa xe. Do đã khóa cửa từ trước, anh T. ngồi trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Chưa dừng lại, một người trong nhóm dùng vật cứng đập mạnh làm vỡ kính chắn gió phía trước rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu nhanh chóng có mặt, ghi nhận hiện trường, lấy lời khai của tài xế và tiến hành xác minh, truy tìm những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.