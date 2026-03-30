Bạn đọc

Tài xế cần lưu ý khi lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Uyên Châu

(NLĐO) - Việc điều chỉnh giao thông nhằm hoàn thiện phương án phân làn, quy định tốc độ và đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với thực tế khai thác tuyến

Ngày 30-3, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ Km 25+920 - Km 54+983.

Cụ thể, làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) được xác định là làn dành cho xe lưu thông tốc độ cao, tốc độ tối đa 120 km/h và tối thiểu 80 km/h.

Điều chỉnh phương án tổ chức giao thông thi công cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1.

Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phân làn và quy định tốc độ phục vụ thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành thuộc dự án đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Làn này, cấm các loại xe khách trên 29 chỗ và xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn lưu thông. Các phương tiện bị cấm bao gồm xe tải thông dụng (trừ một số loại như pickup, xe tải VAN), xe tải chuyên dùng, xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc và các loại xe chuyên dụng khác.

Trong khi đó, làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp) không phân biệt loại phương tiện, với tốc độ tối đa 120 km/h và tối thiểu 60 km/h. Các phương tiện lưu thông ở làn này khi cần vượt được phép chuyển sang làn 1, sau đó quay lại làn 2 để tiếp tục hành trình, với điều kiện phải đảm bảo khoảng cách an toàn khi chuyển làn.

Hệ thống biển báo, vạch sơn phân làn và thông tin tốc độ sẽ được bố trí đồng bộ nhằm hướng dẫn phương tiện lưu thông đúng quy định. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, người điều khiển phương tiện được phép chủ động giảm tốc độ thấp hơn mức tối thiểu để đảm bảo an toàn. Tốc độ khai thác cũng có thể được điều chỉnh linh hoạt thông qua hệ thống biển báo điện tử VMS trên tuyến.

Trong điều kiện bình thường (đường khô ráo, tầm nhìn tốt), khoảng cách tối thiểu giữa hai xe được xác định theo tốc độ lưu hành từ 100 m đối với tốc độ trên 100 km/h đến 35 m khi xe chạy ở tốc độ 60 km/h. Người lái xe phải tuân thủ hướng dẫn trên biển báo và quy định.

Đối với điều kiện thời tiết xấu, người điều khiển phương tiện phải chủ động tăng khoảng cách an toàn lớn hơn mức quy định, nhằm hạn chế nguy cơ va chạm.


Thi đua 19 ngày đêm, dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên giải ngân vượt kế hoạch

(NLĐO) – Chỉ sau 19 ngày đêm thi đua, Dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên giải ngân hơn 281 tỉ đồng.

Trụ sắt lớn đè chết người tại dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

(NLĐO)-Người đàn ông đang làm việc tại công trường mở rộng cao tốc TPHCM-Long Thành bất ngờ bị trụ sắt đè tử vong.

Ngày mai (19-8), khởi công mở rộng cao tốc TP HCM-Long Thành

Sáng 19-8, dự án mở rộng cao tốc TP HCM- Long Thành gần 15.000 tỉ đồng sẽ được khởi công, giải “nút thắt” giao thông cửa ngõ phía Đông.

Cục Đường Bộ Việt Nam phân làn giao thông mở rộng cao tốc cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây
