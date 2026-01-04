Trụ sắt lớn đè chết người tại dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Tối 4-1, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành khiến anh N.V.H. (33 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Vào chiều cùng ngày, người đàn ông 33 tuổi và một số công nhân khác thi công các hạng mục trong công trường dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành, đoạn qua ấp Cầu Xéo, xã Long Thành.

Trong lúc đang làm việc, bất ngờ một trụ cọc sắt lớn nặng hàng chục tấn rơi từ trên cao xuống, đè trúng người khiến anh H. tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 19-8-2025, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành. Đây là công trình được xếp loại cấp bách, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, đồng thời tăng cường năng lực kết nối với sân bay Long Thành và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án có chiều dài gần 21 km, kéo dài từ nút giao Vành đai 2 (TPHCM) đến nút giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai), với tổng mức đầu tư hơn 14.945 tỉ đồng. Quy mô mở rộng mặt đường từ 4 làn xe hiện nay lên 8 làn ở đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 và 10 làn ở đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu. Riêng tại cầu Long Thành, vốn là điểm "nghẽn cổ chai" nhiều năm qua, sẽ xây dựng thêm một cầu mới gồm 5 làn xe ở phía bên phải, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai, song song với cầu hiện hữu. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp. Chủ đầu tư VEC đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2026, trong đó phần cầu Long Thành mới dự kiến hợp long cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ đầu quý II/2027.



