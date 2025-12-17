HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tài xế có biểu hiện bất thường chui ra từ ô tô lật nghiêng trên đường phố

Hoàng Nguyễn

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường phố Hà Nội khiến 1 ô tô con bị lật nghiêng, hư hỏng, tài xế khi chui ra có có biểu hiện bất thường.

Ngày 17-12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên địa bàn, khiến 1 ô tô con bị lật nghiêng.

Ô tô lật nghiêng trên đường Láng: Vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng - Ảnh 1.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường sau khi chui ra từ chiếc ô tô bị lật nghiêng. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô con mang BKS 30H-158.xx do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Láng đi Trường Chinh. Khi đến trước số nhà 21 đường Láng, chiếc xe này va chạm với 2 ô tô khác mang BKS 29K-056.xx và 29H-978.xx.

TIN LIÊN QUAN

Cú va chạm mạnh khiến ô tô 30H-158.xx bị lật nghiêng, bung hai túi khí, phần đầu xe hư hỏng nặng. Người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nam tài xế ra khỏi xe.

Đáng chú ý, theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, người điều khiển xe ô tô bị lật khi chui ra khỏi xe có biểu hiện bất thường. 

Lực lượng CSGT sau đó đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với người này, song hiện chưa có kết quả.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng làm rõ.

tai nạn giao thông va chạm giao thông giao thông lật xe tai nạn ở Hà Nội
