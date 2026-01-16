Tài xế đột quỵ sau vô lăng: Bác sĩ cảnh báo nóng vì liên quan nhiều nhân mạng

Gần đây, liên tiếp các trường hợp tài xế xe khách bị đột quỵ đã xảy ra. Điều không may là nhiều người trong đó đã không qua khỏi. Những tình huống này cũng gióng lên hồi chuông báo động về căn bệnh đột quỵ luôn manh nha, đe dọa mạng sống của chúng ta.

Một tài xế tại TPHCM đột quỵ sau vô lăng

PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM, cho biết để chẩn đoán nguyên nhân tử vong chỉ dựa trên một đoạn clip là rất khó. Tuy nhiên, cơn co giật cục bộ nửa người trái là điểm mấu chốt, chứng tỏ bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng bán cầu não bên phải. Khi bệnh nhân tử vong nhanh sau đó, nhiều khả năng có thể do xuất huyết não lượng lớn, gây thoát vị não.

Với đột quỵ thiếu máu não, do tắc động mạch lớn, để gây tử vong nên sẽ cần nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, tỉ lệ gây ra cơn co giật của xuất huyết não cũng cao hơn đột quỵ thiếu máu não. Nếu đúng là xuất huyết não, 90% nguyên nhân thủ phạm là cao huyết áp.

Trường hợp tài xế bị đột quỵ không phải chuyện hiếm, khi nghề này phải chịu nhiều áp lực với hàng loạt thói quen thiếu tích cực, từ thức khuya, hút thuốc lá đến việc ăn uống không điều độ.

Theo PGS Thắng, mặc dù có thể xảy ra với bất kỳ ai, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, song đột quỵ xảy ra với những tài xế chuyên nghiệp là điều cần quan tâm vì có thể ảnh hưởng đến sinh mạng nhiều người (cùng trên xe hay đang giao thông trên đường).

"Một nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản cho thấy tỉ lệ đột quỵ xảy ra ngay khi lái xe là 4%. Trong số này, 16% trường hợp đã gây ra tai nạn giao thông sau đó. Vì vậy, cần thiết phải có chế độ kiểm tra định kỳ các bệnh lý nền (như cao huyết áp, đái tháo đường, tiền sử co giật…) cho những tài xế chuyên nghiệp, ngoài việc kiểm tra thị lực, thính lực" - BS Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM, hiện nay, một số quốc gia có thể tạm ngưng giấy phép nếu thấy tài xế có vấn đề về sức khỏe, cho đến khi mọi chuyện được kiểm soát ổn định. Sẽ không an toàn khi một tài xế thường xuyên bị chóng mặt hoặc có mức huyết áp cao, nhất là là khi phải thường xuyên lái xe vào ban đêm.



