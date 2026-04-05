Tài xế dừng xe giữa quốc lộ cứu bé gái, CSGT lên tiếng

Ngày 5-4, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết đã liên hệ biểu dương anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP Đà Nẵng) vì hành động dũng cảm cứu cháu bé giữa Quốc lộ 1. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng trấn an anh Tố sẽ không bị xử phạt hành chính do dừng xe khẩn cấp giữa đường trong tình huống cứu người.

Khoảnh khắc tài xế bấm còi cảnh báo, dừng xe giữa đường và lao qua cứu cháu bé ở làn đường ngược lại.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 35 phút ngày 4-4 tại km860 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc (TP Huế). Khi đang lái xe theo hướng Bắc – Nam, anh Tố phát hiện một bé gái đứng rồi di chuyển ra giữa phần đường xe chạy.

Anh Tố lao qua bên kia đường cứu bé gái.

Nhận thấy nguy hiểm, anh lập tức giảm tốc, liên tục bấm còi cảnh báo. Khi cháu bé chui qua khe hở dải phân cách sang làn ngược chiều, nam tài xế nhanh chóng dừng xe, băng qua đường và kịp thời bế cháu vào vị trí an toàn, ngay trước khi các phương tiện khác lao tới.

Theo anh Tố, thời điểm đó có một ô tô con phải đánh lái gấp để tránh tông vào họ. Sau khi đưa cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm, anh đã bàn giao cho người thân rồi tiếp tục hành trình.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến tích cực. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí, đầy nhân văn của nam tài xế, cho rằng đây là nghĩa cử đẹp cần được lan tỏa.



