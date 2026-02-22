HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tài xế Grab bị đấm khi đang lái xe: Nạn nhân không muốn người đánh mình vướng vòng lao lý!

Cao Nguyên

(NLĐO) – Cơ quan công an đã mời vị khách đấm vào mặt tài xế Grab khi đang lái xe nhưng người này hiện không có mặt ở địa phương.

Sáng 22-2, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã mời người đàn ông có hành vi hành hung tài xế xe công nghệ đến trụ sở để làm việc nhưng hiện người này không có mặt ở địa phương.

Hành khách đấm tài xế Grab: Vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng 2026 - Ảnh 1.

Cãi nhau với vợ, nam hành khách quay sang đấm vào mặt tài xế xe Grab gây bức xúc cộng đồng mạng

Theo vị này, qua trao đổi, người đàn ông cho rằng đang ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cùng vợ con nên xin phép sẽ đến cơ quan công an làm việc ngay sau khi trở về Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Tân Lập đã làm việc với anh Đ.N. (39 tuổi, tài xế xe Grab) - người bị hành khách đấm vào mặt khi đang lái xe để nắm bắt thông tin.

"Nếu tài xế có đề nghị giảm nhẹ cho người đã hành hung mình thì đó chỉ là một yếu tố, còn việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật" – lãnh đạo Công an phường Tân Lập khẳng định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 18-2 (mùng 2 Tết), anh N. điều khiển xe dịch vụ chở 2 vợ chồng và 2 con nhỏ.

Trên đường di chuyển, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, người đàn ông quay sang chửi bới và đấm vào mặt tài xế khi đang lái xe.

Người này tiếp tục đòi hành hung tài xế nhưng người vợ ngồi phía sau chồm người lên can ngăn.

Theo anh Đ.N, ngoài việc bị đấm vào mặt gây chảy máu trong miệng, ô tô cũng bị vị khách đóng mạnh gây hư hỏng nhẹ ở cửa.

Sau khi xuống xe, người vợ nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát nên vị khách thay đổi thái độ, liên tục nói lời xin lỗi.

Anh Đ.N cho biết không muốn người đàn ông này bị vướng vòng lao lý nhưng qua sự việc này anh muốn mọi người xem đây là bài học để răn mình biết kiềm chế nóng nảy.

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ tài xế xe Grab bị hành khách đấm vào mặt trong lúc lái xe

Diễn biến mới vụ tài xế xe Grab bị hành khách đấm vào mặt trong lúc lái xe

(NLĐO) – Sau khi xác minh thông tin từ tài xế xe Grab, cơ quan công an sẽ mời hành khách đánh người lên làm việc để xử lý theo quy định.

Tài xế Grab bị khách đấm vào mặt trong lúc lái xe

(NLĐO) - Trong lúc cãi nhau với vợ, nam hành khách bất ngờ đấm quay sang vào mặt tài xế Grab rồi xuống xe… xin lỗi!

CLIP: Bắt tạm giam "Tý hai lầu" sau khi tấn công tài xế taxi

(NLĐO) - Đối tượng có biệt danh "Tý hai lầu" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho tài xế taxi khi đang lái xe

tỉnh Đắk Lắk cộng đồng mạng đánh tài xế tài xế xe Grab
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo