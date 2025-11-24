Va chạm giao thông, nam thanh niên 20 tuổi đấm người đàn ông bất tỉnh

Ngày 24-11, Công an phường Phú Lương (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến một người đàn ông nhập viện.



Lương Cao Phúc tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22-11, Công an phường Phú Lương tiếp nhận tin báo từ người dân về việc tại khu vực ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lương xảy ra vụ 2 nam thanh niên ẩu đả, gây mất an ninh trật tự. Hậu quả khiến 1 người bị đánh bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội); còn đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân là anh N.Đ.M. (SN 1988, trú tại phường Phú Lương); còn nghi phạm là Lương Cao Phúc (SN 2005, trú tại KĐT Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội).

Sau đó, Công an phường Phú Lương đã phối hợp với lực lượng chức năng triệu tập Lương Cao Phúc lên làm việc.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định vào thời điểm nêu trên anh N.Đ.M. và Lương Cao Phúc điều khiển xe máy đi tại phố Xốm thì xảy ra va chạm giao thông với nhau. Sau đó, Phúc đã lao vào hành hung anh M. ngã xuống đất bất tỉnh, rồi lên xe mô tô bỏ đi.

Người đàn ông bị đấm nhập viện. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận, chiều 22-11, Phúc điều khiển xe máy trên đường Quốc lộ 21B hướng Ba La đi Thanh Oai, đến đoạn giao cắt với ngõ 4 phố Xốm thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do anh M điều khiển.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh M. rút từ trong túi đeo trên người 1 chiếc dùi cui điện, bấm "tạch tạch". Thấy vậy, Phúc đã lao vào đấm anh M. ngã xuống đất bất tỉnh, rồi lên xe máy bỏ đi.