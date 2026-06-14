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Pháp luật

Tài xế taxi đánh tới tấp shipper trên phố

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do có mâu thuẫn trong việc hỗ trợ người bị thương do tai nạn giao thông đi cấp cứu, Hồ Xuân Phương đã dùng chân tay đánh tới tấp shiper giữa phố

Ngày 14-6, tin từ Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác minh, làm rõ người đàn ông đánh tới tấp shipper giữa phố là Hồ Xuân Phương (SN 1999; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và đã tạm giữ hình sự người này để làm rõ các hành vi hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh tới tấp shiper giữa phố - Ảnh 1.

Hình ảnh Hồ Xuân Phương (áo đen) đánh tới tấp shipper giữa đường phố gây bất bình

Trước đó, khoảng 22 giờ 11-6, trước cửa hàng Viettel Store Bà Triệu, đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, do mâu thuẫn trong quá trình hỗ trợ đưa người bị thương do tai nạn giao thông đi cấp cứu, Hồ Xuân Phương (SN 1999; ngụ phường Hạc Thành), là lái xe taxi tư nhân, đã dùng tay chân đánh anh L.V.A., là một người giao hàng (shipper), gây thương tích tại vùng gò má trái.

Không chỉ xâm hại đến sức khỏe người khác, hành vi của Phương còn gây mất an ninh, trật tự tại khu vực đông người qua lại, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự công cộng trên địa bàn.

Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh tới tấp shiper giữa phố - Ảnh 2.

Công an tạm giữ hình sự Hồ Xuân Phương

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc và đã bị tạm giữ hình sự Hồ Xuân Phương để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

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