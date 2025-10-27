Lý do 2 thanh niên đánh tới tấp nam bảo vệ tàu Metro số 1

Ngày 27-10, Công an phường Thủ Đức (TP HCM) đang lấy lời khai 2 thanh niên đánh bảo vệ tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hình ảnh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video cho thấy 2 thanh niên liên tục dùng tay, chân đánh người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu Metro số 1.

Dù người đàn ông ngã xuống sàn, có nhiều người can ngăn song 2 thanh niên vẫn hung hăng tấn công.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 26-10, đoạn qua ga Thủ Đức.

Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TP HCM vào cuộc truy xét, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu xác định nam bảo vệ bị đánh là nhân viên tên M. (thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long), đang là nhân viên bảo vệ Metro số 1.

Qua lấy lời khai xác định nguyên nhân là do bảo vệ M. đến vỗ vai, nhắc nhở một cháu bé không được để chân lên thanh sắt được gắn giữa toa tàu.

2 thanh niên là người thân đi cùng cháu bé đã lời qua tiếng lại với anh M. rồi hành hung.