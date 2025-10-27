Lý do 2 thanh niên đánh tới tấp nam bảo vệ tàu Metro số 1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lý do 2 thanh niên đánh tới tấp nam bảo vệ tàu Metro số 1

Anh Vũ

(NLĐO) - Do nam bảo vệ đến nhắc nhở một cháu bé không được để chân lên thanh sắt, 2 thanh niên đã đánh bảo vệ.

Ngày 27-10, Công an phường Thủ Đức (TP HCM) đang lấy lời khai 2 thanh niên đánh bảo vệ tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lý do 2 thanh niên đánh tới tấp nam bảo vệ tàu Metro số 1 - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video cho thấy 2 thanh niên liên tục dùng tay, chân đánh người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu Metro số 1.

Dù người đàn ông ngã xuống sàn, có nhiều người can ngăn song 2 thanh niên vẫn hung hăng tấn công.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 26-10, đoạn qua ga Thủ Đức.

Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TP HCM vào cuộc truy xét, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu xác định nam bảo vệ bị đánh là nhân viên tên M. (thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long), đang là nhân viên bảo vệ Metro số 1.

Qua lấy lời khai xác định nguyên nhân là do bảo vệ M. đến vỗ vai, nhắc nhở một cháu bé không được để chân lên thanh sắt được gắn giữa toa tàu. 

2 thanh niên là người thân đi cùng cháu bé đã lời qua tiếng lại với anh M. rồi hành hung.

Tin liên quan

Khởi tố người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu

Khởi tố người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu

(NLĐO)- Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Dương Minh, người đánh nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức

(NLĐO) - 2 nam sinh lớp 10 bị một thanh niên chặn đường đánh tới tấp. Bước đầu xác định có thể xuất phát từ mâu thuẫn đi đường.

Điều tra vụ hai người đánh nhau ở trung tâm TP HCM

(NLĐO) - Vào đêm 20-10, người đàn ông đã đánh nhau với một phụ nữ do mâu thuẫn từ việc dừng xe giữa đường.

mạng xã hội metro số 1 đánh người hành hung bảo vệ đánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo