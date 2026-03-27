Tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị chở khách rồi bị sát hại, người thân đau đớn nhận thi thể

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị chở khách rồi bị sát hại, người thân đau đớn nhận thi thể

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nguyễn Ngọc Đạo bắn chết tài xế taxi chở mình từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, giấu thi thể trong vườn keo rồi lái xe đến nhà bố mẹ vợ tiếp tục gây án mạng

Tài xế taxi Đà Nẵng bị sát hại tại Quảng Trị: Nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh 1.

Người thân của tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân đưa về quê an táng

Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Kim Điền, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền; tạm trú phường Hải An, TP Đà Nẵng) để phục vụ điều tra.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi nhận được hung tin, người thân của anh Biện Thái Sơn (SN 1986, trú TP Đà Nẵng) - tài xế taxi bị sát hại - đã từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân đưa về quê nhà an táng. 

Tại trụ sở công an, nhiều người thân của anh Sơn không kìm được nước mắt vì sự ra đi đột ngột của người tài xế xấu số, vốn là lao động chính trong gia đình.

Tài xế taxi Đà Nẵng bị sát hại tại Quảng Trị: Nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh 2.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 26-3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi do anh Biện Thái Sơn điều khiển, xuất phát từ TP Đà Nẵng ra Quảng Trị với lý do giải quyết mâu thuẫn gia đình với nhà vợ.

Vợ của Đạo là P.T.D.H., quê ở xã Kim Điền. Trước đó, cả 2 cùng làm việc và tạm trú ở TP Đà Nẵng.

Khi xe di chuyển đến khu vực vườn keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo bất ngờ dùng súng bắn chết tài xế Sơn. Sau khi gây án, nghi phạm kéo thi thể nạn nhân vào vườn keo của một hộ dân gần đó để cất giấu nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sau đó, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực nói trên.

Nguyễn Ngọc Đạo cùng vợ là P.T.D.H có 2 người con và đang làm việc tại Đà Nẵng. Trước khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là Nguyễn Ngọc Đạo bắt gặp vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài tại phòng trọ ở TP Đà Nẵng...

Gây án xong, Đạo một mình điều khiển chiếc taxi tiếp tục di chuyển đến nhà bố mẹ vợ là ông Phan Văn Huyên (SN 1960) và bà Đinh Thị Thanh Toán (SN 1962) ở thôn Tân Bình, xã Kim Điền.

Tại đây, Đạo tiếp tục dùng súng bắn ông Huyên. Thấy vậy, bà Toán bỏ chạy sang quán cắt tóc Duy Phan cạnh nhà để lánh nạn, Đạo đuổi theo, đập phá cửa rồi nổ súng bắn bà Toán.

Hậu quả, bà Toán tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn ông Huyên bị thương nặng và được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để điều trị.

Sau khi gây án, Đạo lái chiếc taxi về nhà bố ruột tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền rồi cố thủ trên xe.

Đến khoảng 4 giờ sáng 27-3, sau nhiều giờ vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng, nghi phạm đã buông vũ khí và ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc.

Tin liên quan

Người đàn ông về quê bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi: Từng livestream nói về bi kịch gia đình

(NLĐO) - Trước khi gây án, nghi phạm nhiều lần livestream nói về bi kịch gia đình. Sau đó, người này bắn chết tài xế taxi và nổ súng khiến mẹ vợ tử vong

Người đàn ông từ Đà Nẵng về quê gây án, bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi

(NLĐO) - Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông từ Đà Nẵng thuê taxi về Quảng Trị rồi dùng súng bắn chết tài xế và mẹ vợ, còn bố vợ bị thương nặng.

Hé lộ lý do người đàn ông về quê bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị truy tố; Mỹ cân nhắc điều thêm 10.000 quân đến Trung Đông… là những tin tức đáng chú ý hôm nay

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo