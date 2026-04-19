Vụ việc một nam tài xế taxi 49 tuổi được phát hiện tử vong trong ô tô đậu bên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM vào ngày 19-4, bước đầu nghi do đột quỵ, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan. Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động ngoài trời, tài xế, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Hiện trường người tài xế tại TPHCM tử vong nghi ngờ do đột quỵ (Ảnh: Anh Vũ)

Hồi chuông cảnh báo từ một vụ việc giữa trưa nắng

Theo thông tin ban đầu, tài xế này đang điều khiển xe theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi thì dừng lại bên đường. Trước đó, người này có gọi điện thoại cho người thân rồi bất ngờ mất liên lạc. Thấy xe đậu lâu bất thường, người dân kiểm tra và phát hiện tài xế đã gục trên ghế lái. Khi lực lượng y tế đến nơi, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc là giữa trưa nắng gắt, khi mặt đường hấp nhiệt mạnh, nhiệt độ trong khoang xe có thể tăng cao nếu đóng kín cửa. Với đặc thù phải ngồi lâu trong không gian hẹp, ít vận động, dễ mất nước nhưng khó nhận biết dấu hiệu bất thường, tài xế taxi và xe công nghệ trở thành nhóm đối mặt nguy cơ cao. Những biến cố đột ngột như trên không còn hiếm gặp trong các đợt nắng nóng kéo dài tại TPHCM.

Nắng nóng cực đoan làm gia tăng nguy cơ đột quỵ

Thực tế những năm gần đây cho thấy số ca đột quỵ có xu hướng tăng trong mùa nắng nóng. Tại một bệnh viện chuyên sâu về thần kinh – đột quỵ ở TPHCM, số ca tiếp nhận trong năm 2024 vượt 17.000, chiếm tỉ lệ đáng kể trong tổng số ca cả nước. Các bác sĩ ghi nhận số ca đột quỵ não cấp thường gia tăng khi nhiệt độ môi trường cao kéo dài, đi kèm tình trạng mất nước, rối loạn huyết áp và tuần hoàn.

Hiện khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, đang trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt 35-37 độ C, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế người dân cảm nhận còn cao hơn do hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị", khi bê tông, nhựa đường và các công trình hấp thụ nhiệt rồi tỏa lại môi trường. Tại các tuyến giao thông lớn, người lao động phải chịu tác động kép từ nắng trực tiếp, hơi nóng mặt đường và khí nóng từ phương tiện.

Tài xế xe công nghệ nên đậu xe ở bóng râm và thường xuyên bổ sung nước (Ảnh: Hồng Đào)

BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cảnh báo khi nhiệt độ tăng cao kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải điều hòa nhiệt. Nếu không được bù đủ nước và điện giải, máu trở nên cô đặc, tuần hoàn chậm lại, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc vỡ mạch, dẫn đến đột quỵ. Trong trường hợp nghiêm trọng, thân nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C có thể gây sốc nhiệt – tình trạng cấp cứu nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao.

Môi trường đô thị với mật độ bê tông dày đặc, ít cây xanh, không khí kém lưu thông càng khiến cơ thể khó tản nhiệt. Các nhóm dễ bị tổn thương gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, suy thận.

Khuyến nghị phòng ngừa cho tài xế và người lao động ngoài trời Chủ động nghỉ ngơi xen kẽ trong ca làm, tránh làm việc liên tục dưới nắng gắt. Đậu xe ở nơi có bóng râm, giữ khoang xe thông thoáng, hạn chế ngồi lâu trong xe đóng kín. Uống nước đều đặn, không đợi khát; có thể bổ sung nước điện giải nhẹ. Hạn chế cà phê, nước ngọt có gas; tuyệt đối không dùng rượu bia khi làm việc. Mặc trang phục rộng, thoáng, thấm hút mồ hôi. Nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, yếu tay chân, nói khó. Khi có dấu hiệu bất thường, cần dừng xe ngay, tìm nơi mát và đến cơ sở y tế sớm nhất. Các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, việc chủ động bảo vệ sức khỏe không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi người dân, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời.



