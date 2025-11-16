Tài xế xe ô tô leo vỉa hè ở TP HCM

Ngày 16-11, Công an phường Phú Lợi, TP HCM đã mời tài xế điều khiển xe ô tô con chạy trên vỉa hè đường Bùi Văn Bình lên làm việc.

Trước đó, mạng xã hội đã đăng đoạn clip ghi lại hình ảnh xe ô tô biển số 61G- 004... chạy trên vỉa hè tại đoạn đường Bùi Văn Bình thuộc phường Phú Lợi, TP HCM hướng về đường Mỹ Phước - Tân Vạn, gây bức xúc trong dư luận.

Công an mời tài xế leo vỉa hè lên làm việc và xử phạt hành chính

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phú Lợi đã phối hợp Đội Cảnh sát Bình Triệu – Phòng PC08 Công an TP HCM tiến hành xác minh thông tin đoạn clip và chủ phương tiện nêu trên.

Qua xác minh, Công an phường Phú Lợi xác định ông L.V.L (SN 1992, ngụ xã Bắc Tân Uyên, TP HCM) là tài xế, đồng thời là chủ phương tiện trên và mời ông L đến làm việc theo quy định.

Qua làm việc, ông L khai nhận do chở khách đi Bệnh viện 512 và bị kẹt xe nên chạy xe lên vỉa hè trước số nhà 123 Bùi Văn Bình.

Đội Cảnh sát Bình Triệu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L, với tổng mức phạt là 7 triệu đồng, đồng thời cho tài xế viết bản cam kết không vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.