CLIP: Ô tô leo vỉa hè tông 5 xe máy, húc văng người đàn ông nước ngoài ở Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Ô tô leo vỉa hè tông 5 xe máy, húc văng người đàn ông nước ngoài ở Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO) - Ô tô đang lưu thông bất ngờ lao lên vỉa hè, tông hàng loạt xe máy rồi húc một người đàn ông nước ngoài đi bộ ngã xuống đường ở Vũng Tàu.

Chiều 14-11, tại phường Vũng Tàu, TP HCM, một vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 6 phương tiện hư hỏng và một người bị xây xát nhẹ.

Camera của người dân ghi lại vụ việc

Khoảng 15 giờ cùng ngày, một ô tô đang lưu thông trên đường Trương Công Định, khi đến khu vực đối diện nhà số 17 thì bất ngờ lao lên vỉa hè. Chiếc ô tô hất văng 5 xe máy đang đậu khiến 1 phụ nữ đứng trên vỉa hè ngã xuống. Chiếc ô tô tiếp tục va trúng một người đàn ông nước ngoài đang đi bộ và hất người này ngã xuống lòng đường.

Người đàn ông bị hất văng chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu và đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Tài xế ô tô, được cho là người nước ngoài, đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, chỉ còn một người đi cùng ở lại.

- Ảnh 1.

5 chiếc xe máy ngã la liệt sau cú tông

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xử lý vụ tai nạn.

Tin liên quan

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

(NLĐO) – Trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng người dân, tối 6-11, phường Vũng Tàu (TP HCM) đã khẩn cấp di dời 81 người tại 19 căn nhà ven núi đến nơi an toàn.

Tai nạn nghiêm trọng trên biển, cách mũi Vũng Tàu 8 hải lý

(NLĐO)- 2 tàu cá đang neo cách mũi Vũng Tàu 8 hải lý để sửa chữa do bị hư hỏng thì tàu hàng chạy tới đâm va vào khiến 11 thuyền viên phải nhảy xuống biển

Tai nạn giữa 2 xe tải, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên ách tắc hoàn toàn

(NLĐO) - Vụ tai nạn vừa xảy ra cách đây vài giờ trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối Huế và Đà Nẵng.

Xe ô tô tai nạn tai nạn giao thông Vũng Tàu người đi bộ người nước ngoài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo