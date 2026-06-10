Tài xế xe ôm công nghệ bị tố quay lén khách: Không phải muốn quay, đăng gì cũng được!

Mới đây, một cô gái bày tỏ bức xúc lên mạng xã hội khi biết hình ảnh của mình xuất hiện trong video do một tài xế xe công nghệ đăng tải mà không hề có sự cho phép từ cô gái.

Hình ảnh cô gái do nam tài xế ghi lại

Câu hỏi về ranh giới

Theo chia sẻ của cô gái, do ăn sinh nhật ở gần nhà nên đặt xe máy công nghệ để về nhà sau buổi tiệc. Nhiều ngày sau, cô phát hiện hình ảnh của mình đã xuất hiện trong video được đăng tải trên mạng xã hội bởi tài xế.

Cô gái cho biết mình đã chủ động nhắn tin phản ánh với tài xế công nghệ nhưng không được hợp tác. Đáng nói, các góc quay được cho là khá nhạy cảm, khiến nhiều người để lại những bình luận khiếm nhã bên dưới video.

Cô gái cho biết khi kiểm tra trang TikTok của tài xế cũng có nhiều hình ảnh nữ hành khách khác với góc quay khá rõ mặt và không có dấu hiệu được sự đồng ý trước khi đăng tải.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và đặt câu hỏi ranh giới giữa việc sáng tạo nội dung cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng.

Lời khuyên từ luật sư

Ở góc độ pháp luật, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh của một cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ một số trường hợp đặc biệt do luật quy định như phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc các hoạt động công cộng mà không làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Bên cạnh đó, Điều 21 Hiến pháp năm 2013 và Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

Mặc dù việc lắp camera hành trình hoặc thiết bị ghi hình trên phương tiện vận tải có thể xuất phát từ mục đích bảo đảm an toàn, nhưng việc sử dụng hình ảnh, clip ghi lại hành khách để đăng tải công khai lên mạng xã hội là vấn đề hoàn toàn khác.

Nếu việc ghi hình, quay clip và công khai hình ảnh của hành khách được thực hiện mà không có sự đồng ý của họ, đặc biệt trong những tình huống có thể làm lộ thông tin cá nhân, nơi cư trú, lịch trình di chuyển hoặc các thông tin riêng tư khác thì có dấu hiệu xâm phạm quyền riêng tư và bí mật cá nhân được pháp luật bảo vệ

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng hình ảnh trái phép, nếu việc đăng tải hình ảnh khiến người bị quay bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc trở thành đối tượng bị công kích, chế giễu trên mạng xã hội thì người đăng tải có thể phải gỡ bỏ nội dung vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự nếu phát sinh tổn thất thực tế.

Trong trường hợp nghiêm trọng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, người vi phạm còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định về an ninh mạng, thông tin điện tử hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có hành vi làm nhục hoặc vu khống người khác.

Nhiều video nội dung tương tự cũng được đăng tải trên trang mạng xã hội của nam tài xế.

Đưa ra lời khuyên, luật sư Đào Thị Bích Liên cho hay khi gặp trường hợp tương tự, hành khách nên chủ động lưu lại video, hình ảnh, link bài đăng và các bình luận liên quan làm căn cứ chứng minh sự việc; yêu cầu người đăng gỡ bỏ nội dung vi phạm; phản ánh đến đơn vị cung cấp dịch vụ xe công nghệ. Trong trường hợp cần thiết có thể gửi đơn đến cơ quan chức năng hoặc khởi kiện yêu cầu bảo vệ quyền đối với hình ảnh, quyền riêng tư và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Mạng xã hội không phải là nơi muốn quay ai, đăng ai cũng được. Việc một người xuất hiện trên xe công nghệ không đồng nghĩa với việc họ từ bỏ quyền riêng tư hay cho phép người khác sử dụng hình ảnh của mình để câu view, câu tương tác. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là chuẩn mực ứng xử văn minh trong môi trường số hiện nay.