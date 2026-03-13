Thời sự

Tài xế xe Range Rover nói gì về việc dùng vật nhọn chọc thủng cả 2 lốp xe SH?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Cơ quan công an đã xác định danh tính tài xế xe Range Rover dùng vật nhọn chọc thủng cả 2 lốp xe máy SH gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến sự việc tài xế xe ô tô dùng vật nhọn đâm thủng lốp xe máy SH ở ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (Yên Hòa, Hà Nội) gây xôn xao dư luận, cơ quan công an đã xác định người gây ra vụ việc trên là anh Đ.M.D. (SN 1992, trú tại Chân Mộng, Phú Thọ).

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 12-3, anh N.A.Q. (SN 2006, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda SH150i màu đen, BKS 29E2-091.xx chở bạn gái đến nhà chị gái tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Khi đến nơi, anh Q. dựng xe máy trước cửa nhà và khóa cổ, sau đó cùng bạn gái vào trong nhà chơi. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi xuống lấy xe để ra về thì anh Q. phát hiện xe máy bị thủng cả 2 lốp trước và sau.

Qua kiểm tra camera an ninh khu vực, anh Q. phát hiện vào khoảng 20 giờ 58 phút, anh Đ.M.D. đi xe ô tô màu đen BKS 30H-352.xx dừng trước cửa nhà số 73/189 Nguyễn Ngọc Vũ. Do xe máy của anh Q. để trước cửa chắn lối đi nên ô tô không di chuyển qua được.

Lúc này, anh D. có bấm còi, một nam thanh niên trong nhà chạy ra dắt xe máy của anh Q. vào nhưng do xe đã khóa cổ nên không di chuyển được. Khi nam thanh niên cố gắng di chuyển xe máy sát vào lề để ô tô di chuyển thì anh Đ.M.D. từ trên xe ô tô bước xuống, lấy ra một vật nhọn rồi cúi xuống đâm 2 lần vào lốp trước và lốp sau của xe máy, làm thủng lốp rồi lên xe ô tô rời khỏi hiện trường. 

Đến sáng 13-3, anh D. đã gặp anh Q. để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Làm việc với cơ quan công an, anh Đ.M.D. khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thường xuyên phải lái xe qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, trong khi khách thuê nhà tại đây nhiều lần để xe trước cửa gây cản trở lối đi. Anh D. cho biết đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Tài xế này cũng trình bày do bản thân gặp nhiều áp lực trong công việc và gia đình nên đã nóng giận, không làm chủ được hành vi, sử dụng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Yên Hòa tiếp tục xác minh, làm rõ.


Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

(NLĐO) - Tài xế đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến yêu cầu đưa tiền gửi xe.

CLIP: Xác minh thông tin thanh niên "chơi ngông", đậu xe con chặn đường

(NLĐO) – Cảnh sát giao thông đang vào cuộc xác minh thông tin thanh niên "chơi ngông" lái xe con đậu giữa đường, gây cản trở giao thông

Xe khách 16 chỗ tạt đầu, chặn xe đối diện trên Quốc lộ 14C gây bức xúc

(NLĐO) – Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ việc 2 xe khách 16 chỗ có hành vi tạt đầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

