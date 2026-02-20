HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Taliban cho phép chồng đánh vợ miễn không gãy xương

Tường Như

(NLĐO) - Bộ luật mới của Taliban cho phép chồng được đánh vợ miễn là không gây gãy xương, đồng thời hình sự hóa việc phụ nữ bỏ trốn khỏi bạo lực gia đình.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa ban hành bộ luật hình sự mới gây chấn động dư luận quốc tế khi cho phép người chồng đánh vợ và con, miễn là không gây gãy xương hoặc vết thương hở.

Theo tờ Telegraph, trong bộ luật dài 60 trang được ký bởi thủ lĩnh tối cao Hibatullah Akhundzada và phân phát đến các tòa án trên toàn quốc, hành vi bạo hành vợ được xếp vào dạng "ta'zir" – tức hình phạt tùy nghi – thay vì tội hình sự. 

Điều này đồng nghĩa người chồng có thể sử dụng bạo lực nếu không để lại thương tích nghiêm trọng nhìn thấy được. Ngay cả khi chứng minh được thương tích nặng, mức án tối đa cũng chỉ là 15 ngày tù.

Taliban cho phép chồng đánh vợ nếu không gãy xương - Ảnh 1.

Phụ nữ Afghanistan bị yêu cầu không nói lớn trong nhà để tránh người ngoài nghe thấy giọng nói. Ảnh: AP

Điều đáng nói là quy tắc tố tụng được quy định khiến phụ nữ gần như không thể khiếu nại. Muốn nộp đơn, nạn nhân phải trực tiếp trình diện trước thẩm phán nam, trong tình trạng che kín mặt và có người giám hộ nam đi cùng. Trong đa số trường hợp bạo hành gia đình, người giám hộ lại chính là người chồng đã đánh họ. 

Bộ luật cũng không có điều khoản nào cấm bạo lực thể chất, tâm lý hay tình dục đối với phụ nữ. Không chỉ vậy, phụ nữ tìm cách bỏ trốn khỏi bạo hành cũng có thể bị truy tố. 

Điều 34 quy định người vợ về nhà cha mẹ mà không có sự cho phép của chồng – kể cả để tránh bạo lực – có thể bị phạt đến 3 tháng tù. Người thân chứa chấp họ cũng chịu mức án tương tự. Nhiều chuyên gia nhận định quy định này khiến con đường thoát khỏi bạo lực gần như bị khóa chặt.

Bộ luật mới còn xóa bỏ nền tảng pháp lý được xây dựng dưới chính quyền Afghanistan trước đây, trong đó có đạo luật năm 2009 từng hình sự hóa hôn nhân ép buộc, hiếp dâm và bạo lực trên cơ sở giới, với mức phạt từ 3 tháng đến 1 năm tù cho hành vi bạo hành gia đình.

Một cựu sinh viên đại học tại TP Herat tên Narges chia sẻ với Telegraph rằng cuộc sống của những người phụ nữ Afghanistan mà cô biết hiện giống như một sự kháng cự liên tục. "Nỗi đau của chúng tôi chỉ được thừa nhận khi xương đã gãy" - cô nói.

Phân tầng xã hội

Ngoài vấn đề giới, luật mới còn phân tầng xã hội thành 4 nhóm: học giả tôn giáo, tầng lớp tinh hoa, trung lưu và lao động. Cùng một hành vi vi phạm, học giả có thể chỉ bị khuyên răn, tầng lớp tinh hoa bị triệu tập, người trung lưu chịu án tù, còn người lao động vừa lãnh án tù vừa bị đánh roi.

Bộ luật cũng quy định không có quyền được mời luật sư. Hệ thống xét xử hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của thẩm phán Taliban, không có cơ chế giám sát hay kháng cáo độc lập.

Không dừng lại ở đó, luật mới còn hình sự hóa nhiều hành vi đời sống thường nhật. Điều 59 cấm nhảy múa – cả người biểu diễn lẫn người xem đều có thể bị phạt 2 tháng tù. Điều 23 quy định người xúc phạm lãnh đạo Taliban có thể bị 20 roi và 6 tháng tù.

Việc chỉ trích các lệnh cấm, bao gồm lệnh cấm nữ sinh đến trường, bị xem là hành vi phạm pháp. Thậm chí, người biết có hoạt động chống đối mà không báo cáo cho nhà chức trách có thể đối mặt án tù 2 năm.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 8-2021, Taliban đã siết chặt quyền phụ nữ trên nhiều mặt như cấm học trung học, đại học, hạn chế làm việc, thậm chí yêu cầu che kín mặt nơi công cộng và không được nói chuyện với nam giới lạ.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump muốn lấy lại căn cứ Afghanistan, Taliban cứng rắn

Tổng thống Donald Trump muốn lấy lại căn cứ Afghanistan, Taliban cứng rắn

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 20-9 đe dọa Afghanistan ép phải trao trả Căn cứ Không quân Bagram cho Mỹ.

Chìa khóa "vàng" mở ra cánh cửa hạnh phúc

(NLĐO) - Một nhà nghiên cứu tin rằng chìa khóa của hạnh phúc là cảm thấy được yêu thương và kết nối, đồng thời chỉ ra 3 cách cực kỳ hiệu quả để hạnh phúc hơn.

Yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận về phát ngôn xúc phạm phụ nữ Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận về phát ngôn xúc phạm phụ nữ Việt Nam sau phát biểu của Chủ tịch huyện Jindo.

bạo lực gia đình Taliban phụ nữ afghanistan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo