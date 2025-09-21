HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump muốn lấy lại căn cứ Afghanistan, Taliban cứng rắn

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 20-9 đe dọa Afghanistan ép phải trao trả Căn cứ Không quân Bagram cho Mỹ.

Ông Donald Trump viết trên Truth Social: "Nếu Afghanistan không trả lại Căn cứ Không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ, thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra".

Tổng thống Donald Trump muốn lấy lại căn cứ Afghanistan, Taliban cứng rắn- Ảnh 1.

Xe đậu tại Căn cứ Không quân Bagram sau khi quân đội Mỹ rời đi năm 2021. Ảnh: AP

Theo Fox News, tổng thống Mỹ không nêu rõ hậu quả mà Afghanistan có thể đối mặt. Hôm 18-9, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang cố giành lại căn cứ không quân Bagram cũ của Mỹ tại Afghanistan từ tay Taliban.

Trong bài phát biểu với báo chí khi đứng cạnh Thủ tướng Anh Keir Starmer, tổng thống Mỹ đã chỉ trích cách xử lý việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và cho biết ông có "một tin nóng". Ông nói: "Chúng tôi đang tìm cách lấy lại vì họ cần những thứ từ chúng tôi".

Tuy nhiên, ông Donald Trump không nói rõ ông đang ám chỉ ai, hoặc nếu ám chỉ Taliban - tổ chức đã nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào năm 2021 - thì họ cần gì từ Mỹ. Ông Donald Trump nói thêm: "Chúng tôi muốn lấy lại căn cứ đó nhưng một trong những lý do chúng tôi muốn căn cứ này là, như các bạn đã biết, nó chỉ cách nơi Trung Quốc sản xuất vũ khí hạt nhân một giờ lái xe".

Trong diễn biến liên quan, một quan chức tình báo cấp cao Taliban cảnh báo nhóm này có thể tiếp tục các vụ đánh bom liều chết để bảo vệ quyền lực của mình, một lời đe dọa được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang xem xét việc quay trở lại Căn cứ Không quân Bagram.

Đài truyền hình nhà nước do Taliban điều hành hôm 20-9 đã phát sóng một thông điệp được cho là của Tajmir Jawad, phó giám đốc cơ quan tình báo của Taliban và được nhiều người mô tả là "kiến trúc sư của các vụ tấn công liều chết".

Ông Jawad cho biết các tay súng Taliban đã sử dụng các vụ đánh bom liều chết để đưa nhóm lên nắm quyền và sẽ sẵn sàng sử dụng chúng một lần nữa để duy trì quyền kiểm soát.

Ông Jawad không trực tiếp nêu tên ông Donald Trump nhưng thời điểm ông đưa ra phát biểu này được coi là một phản ứng ngầm. Ông Jawad, một thành viên cấp cao của mạng lưới Haqqani, được bổ nhiệm làm phó giám đốc tình báo sau khi Taliban nắm quyền vào năm 2021.

