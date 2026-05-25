Nhằm giúp học sinh và phụ huynh giải tỏa áp lực chọn ngành, chọn trường ĐH-CĐ, ngày 26-5, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow tư vấn trực tuyến với chủ đề "Lối đi thông minh sau tốt nghiệp THPT".

Năm 2026, TP HCM là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước với hơn 142.000 thí sinh tham dự. Áp lực thi cử và cuộc đua giành suất vào các ngành học, trường học theo nguyện vọng đè nặng lên vai học sinh và phụ huynh.

Trước thực tế đó, việc lựa chọn bậc học giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được xem là một giải pháp thiết thực, giúp giảm tải áp lực kinh tế lẫn tâm lý, nhất là trong bối cảnh toàn quốc có 10 trường cao đẳng vừa được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chất lượng cao trong năm 2026. Học nghề không còn là lựa chọn sau cùng mà đang trở thành xu hướng chọn lựa thông minh của thế hệ trẻ.

Thí sinh tìm hiểu thông tin về ngành nghề

Talkshow có sự tham gia của các chuyên gia GDNN nhiều kinh nghiệm gồm: TS Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP HCM; TS Phan Thị Lệ Thu, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường CĐ Viễn Đông; ThS Trần Việt Dũng, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng; cô Võ Thanh Hường, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường CĐ Quốc tế TP HCM; cô Ngô Thị Oanh Vũ, Trưởng Bộ phận Dự án nhân sự - Tập đoàn De Heus Việt Nam.

Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức. Chương trình sẽ được tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn, đồng thời livestream trên các nền tảng Fanpage và YouTube chính thức của Báo Người Lao Động.



