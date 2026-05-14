Giáo dục

Trường nghề nâng chất thông qua mức độ hài lòng của doanh nghiệp

Huế Xuân

(NLĐO) - Trường nghề không chỉ dừng lại ở việc đào tạo mà phải lấy tỉ lệ có việc làm và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo giá trị.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 38/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Trong đó, thông tư quy định rõ 10 chỉ số hoạt động của cơ sở đào tạo nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo, mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng và sự gắn kết với thị trường lao động.

Siết chặt chất lượng đầu ra 

Nhiều chỉ số được xác định với ngưỡng yêu cầu cụ thể như: Tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm phù hợp nhóm ngành, nghề đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ đạt từ 70% trở lên; tỉ lệ người sử dụng lao động hài lòng với khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người tốt nghiệp đạt từ 70% trở lên; tỉ lệ chương trình đào tạo có sự tham gia của người sử dụng lao động trong quá trình đào tạo đạt từ 70% trở lên...

Thông tư 38 giúp nâng cao chất lượng đào tạo trường nghề - Ảnh 1.

Cơ sở GDNN được xác định đáp ứng chuẩn và có các chỉ số hoạt động cao hơn mức yêu cầu

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 14-5, ThS Thân Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An, cho rằng 10 chỉ số hoạt động GDNN quy định tại Điều 7 của Thông tư 38 hoàn toàn phù hợp, không phải là những yêu cầu quá khắt khe.

Mặt khác, các tiêu chí này phản ánh khá rõ những yêu cầu cốt lõi của thị trường lao động, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, chuyển đổi số trong quản trị và giảng dạy...

"Thông tư 38 sẽ tạo ra sự phân hóa rõ hơn trong hệ thống GDNN. Những cơ sở đào tạo chú trọng thực hành, có khả năng cập nhật công nghệ, quản trị theo dữ liệu và gắn chặt với doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Đồng thời, thúc đẩy mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đi vào chiều sâu hơn, hình thành hệ sinh thái đào tạo – thực tập – tuyển dụng gắn với nhu cầu sản xuất thực tế" - ThS Thanh nhấn mạnh.

Thông tư 38 giúp nâng cao chất lượng đào tạo trường nghề - Ảnh 2.

Học sinh tham quan và trải nghiệm một ngày làm sinh viên tại Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An

Doanh nghiệp là "thước đo" quan trọng

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội GDNN TPHCM, Thông tư 38 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi chuyển dịch tư duy quản lý từ kiểm soát "đầu vào" sang chú trọng "kết quả thực chất".

Thay vì chỉ tập trung vào cơ sở vật chất, quy mô tuyển sinh như trước đây, quy định mới đặt trọng tâm vào khả năng tìm kiếm việc làm và mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với người học.

"Điều này cho thấy quan điểm quản lý đã thay đổi. Trường nghề không chỉ đào tạo xong là hoàn thành nhiệm vụ mà phải chứng minh người học có việc làm, doanh nghiệp chấp nhận và hài lòng" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Thông tư 38 giúp nâng cao chất lượng đào tạo trường nghề - Ảnh 3.

Ông Trần Anh Tuấn hướng dẫn học sinh chọn ngành học phù hợp

Một thay đổi rất đáng chú ý nữa là yêu cầu doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, rà soát chương trình, đánh giá kỹ năng nghề. Đây là hướng tiếp cận gần hơn với mô hình đào tạo gắn với thị trường lao động và nhu cầu sản xuất thực tế, hạn chế tình trạng "đào tạo một đằng – doanh nghiệp cần một nẻo".

"Ngoài ra, thông tư cũng góp phần tạo sự minh bạch và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở GDNN. Những trường làm tốt sẽ có uy tín xã hội cao hơn, thu hút người học tốt hơn. Ngược lại, các cơ sở đào tạo kém hiệu quả sẽ buộc phải thay đổi cách quản trị và tổ chức đào tạo" - ông Tuấn chỉ rõ.

Thông tư 38 giúp nâng cao chất lượng đào tạo trường nghề - Ảnh 4.

Thông tư 38 quy định 10 chỉ số hoạt động của cơ sở GDNN nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo, mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng và sự gắn kết với thị trường lao động.

Chỉ 38% doanh nghiệp tuyển thêm, sinh viên cạnh tranh xin việc

(NLĐO) - Hơn 45% lao động không muốn chuyển việc trong khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đang thu hẹp, khiến thị trường lao động ngày càng cạnh tranh.

Đề xuất tăng tự chủ ĐH, đào tạo tiến sĩ trọng điểm

(NLĐO) - Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính.

TPHCM: Hàng loạt trường học phát cảnh báo khẩn mạo danh lừa đảo

(NLĐO) - Nhiều trường học ở TPHCM phát đi cảnh báo khẩn liên quan các chiêu trò mạo danh nhà trường, giáo viên để lừa đảo phụ huynh, học sinh.

