Hướng tới World Cup 2026 (*): Chiến dịch truyền thông mang tên Báo Người Lao Động

Chỉ còn ít ngày nữa, vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Đồng hành với người hâm mộ trong suốt hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Báo Người Lao Động đã xây dựng kế hoạch truyền thông quy mô trên nhiều nền tảng, từ báo in, báo điện tử, mạng xã hội đến các chương trình giao lưu trực tiếp với bạn đọc, hướng tới mục tiêu mang đến một kỳ World Cup sôi động, hấp dẫn và giàu thông tin.

Đậm đặc thông tin

Trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026, chuyên mục "Đi cùng World Cup" trên Báo Người Lao Động sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc của người hâm mộ bóng đá.

Trên ấn phẩm Người Lao Động, hai trang chuyên đề mỗi ngày sẽ tập trung phản ánh toàn diện các vấn đề liên quan đến World Cup. Bạn đọc sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất về công tác chuẩn bị của các quốc gia chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico; tình hình của các đội tuyển tham dự; những câu chuyện bên lề cũng như các hoạt động hưởng ứng World Cup tại Việt Nam.

Bên cạnh những bản tin thời sự, báo còn duy trì các chuyên mục quen thuộc như Nhận định trước trận đấu, Góc phân tích chiến thuật, Góc bình luận chuyên môn của các cây bút thể thao giàu kinh nghiệm cùng các huấn luyện viên, cựu huấn luyện viên và cựu tuyển thủ.

World Cup ngoài bóng đá còn là bản sắc văn hóa đa quốc gia. (Ảnh: FIFA)

Chuyên mục "Nhân vật trong ngày" nhằm tôn vinh những gương mặt nổi bật nhất của giải đấu, từ các ngôi sao trên sân cỏ đến những nhân vật tạo nên dấu ấn đặc biệt tại World Cup 2026. Các bảng kết quả, lịch thi đấu và diễn biến của giải đấu cũng được cập nhật thường xuyên để giúp bạn đọc theo dõi thuận tiện nhất.

Đặc biệt, chuyên mục "Thư từ Mỹ", do các cộng tác viên thân tín của báo thực hiện, sẽ mang đến những góc nhìn trực tiếp từ 3 nước chủ nhà, phản ánh không khí lễ hội bóng đá, những câu chuyện văn hóa, du lịch, đời sống và cảm xúc của người hâm mộ tại các thành phố đăng cai.

Nơi "bùng nổ" cảm xúc

Không chỉ đưa World Cup lên mặt báo, Người Lao Động còn muốn đưa World Cup đến gần hơn với bạn đọc thông qua chuỗi chương trình giao lưu trực tiếp mang tên "Đi cùng World Cup". Dự kiến sẽ có 2 chương trình Fanfest được tổ chức trong thời gian diễn ra vòng chung kết với sự tham gia của các cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá, nghệ sĩ yêu thể thao và đông đảo bạn đọc.

Các buổi giao lưu không chỉ là nơi trao thưởng cho những người dự đoán đúng kết quả các trận đấu mà còn là dịp để người hâm mộ cùng nhau chia sẻ cảm xúc, tranh luận về những diễn biến nóng bỏng nhất của giải đấu.

Nhiều khách mời tên tuổi dự kiến tham gia chương trình như cựu danh thủ Phùng Thanh Phương, Trần Minh Chiến, Nguyễn Tuấn Phong, thủ môn Bùi Tấn Trường, lực sĩ thể hình Phạm Văn Mách cùng nhiều nhân vật quen thuộc khác trong giới thể thao cũng như văn nghệ sĩ.

Sôi động và tràn ngập sắc màu World Cup. Ảnh: FIFA

Chương trình có sự tham gia của sinh viên các trường đại học và bạn đọc thân thiết của Báo Người Lao Động. Những người tham dự sẽ nhận được "Lịch thi đấu World Cup" do báo phát hành cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ.

Chương trình đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 8-6, gắn với hoạt động ra mắt chiến dịch truyền thông World Cup 2026 của Báo Người Lao Động. Chương trình thứ hai được tổ chức vào thời điểm các đội tuyển bước vào những lượt trận quyết định ở vòng bảng.

Các mini games, hoạt động dự đoán và giao lưu tương tác cũng sẽ góp phần tạo nên không khí lễ hội đúng nghĩa dành cho người hâm mộ bóng đá.

Tăng tốc trên nền tảng số

Trong bối cảnh người hâm mộ ngày càng tiếp cận thông tin qua internet và thiết bị di động, báo điện tử Người Lao Động Online sẽ là một trong những mặt trận trọng điểm của chiến dịch World Cup 2026.

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên sẽ liên tục cập nhật diễn biến các trận đấu, thực hiện các bài tường thuật, phân tích và bình luận chuyên môn ngay sau tiếng còi mãn cuộc, bảo đảm thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác và liên tục.

Những trận cầu đinh hoặc các cuộc đối đầu có sức hút lớn sẽ được tổ chức dưới hình thức live, mang đến cho bạn đọc trải nghiệm theo dõi trực tuyến cùng đội ngũ biên tập của báo. Ngay cả với những trận đấu không thực hiện live, mọi diễn biến nóng, tình huống gây tranh cãi hay những khoảnh khắc đáng chú ý vẫn sẽ được cập nhật kịp thời trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, chuyên mục "Vui cùng World Cup 2026" tiếp tục được triển khai với các hoạt động dự đoán kết quả theo từng giai đoạn của giải đấu. Đây là sân chơi quen thuộc dành cho độc giả yêu bóng đá, vừa tạo thêm sự hào hứng khi theo dõi World Cup vừa tăng cường tương tác giữa báo và bạn đọc.

Lan tỏa trên mạng xã hội

Song song với báo in và báo điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Người Lao Động cũng sẽ tham gia mạnh mẽ vào chiến dịch truyền thông World Cup 2026.

Những video, clip hậu trường, bình luận nhanh và nội dung tương tác sẽ được khai thác để phục vụ người dùng trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến đông đảo công chúng.

Báo Người Lao Động kỳ vọng mang đến cho độc giả một hành trình World Cup toàn diện, hấp dẫn và nhiều cảm xúc. Từ những trang báo in buổi sáng, các bản tin cập nhật liên tục trên Người Lao Động Online đến các chương trình giao lưu trực tiếp và hoạt động trên mạng xã hội, người hâm mộ sẽ có nhiều cách khác nhau để đồng hành cùng World Cup 2026.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần và Báo Người Lao Động đã sẵn sàng cùng bạn đọc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của mùa World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 31-5



