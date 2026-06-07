HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tặng bạn đọc poster Lịch thi đấu World Cup 2026

Báo NLĐ

(NLĐO) - 10 giờ hôm nay, 8-6, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow “World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt”; fan tham dự được tặng 1 poster lịch thi đấu

Nhân dịp vòng chung kết World Cup 2026, Báo Người Lao Động thân tặng bạn đọc poster lịch thi đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 12-6 đến 20-7 (giờ Việt Nam).

Tặng bạn đọc poster Lịch thi đấu World Cup 2026 - Ảnh 1.

Poster sẽ được lồng tặng kèm số báo in ra sáng 8-6. Poster khổ 59,4 x 42 cm, in 4 màu, có đầy đủ lịch chi tiết 104 trận đấu của giải.

Poster sẽ được lồng tặng kèm số báo in ra sáng 8-6. Poster khổ 59,4 x 42 cm, in 4 màu, có đầy đủ lịch chi tiết 104 trận đấu của giải. Đây là lần đầu tiên World Cup có đến 48 đội tranh tài tại vòng chung kết.

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM và Báo Người Lao Động liên kết xuất bản.

Cũng trong sáng 8-6, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow “World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt” tại Hội trường tầng 2, 123 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP HCM. Thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ 15 phút.

Dẫn chương trình là nhà báo - bình luận viên Huỳnh Sang, với các khách mời: Nguyên trợ lý ngôn ngữ đội tuyển Việt Nam - ông Lê Huy Khoa, ca sĩ Thiên Vương (nhóm MTV) và nữ bình luận viên-MC Én vàng HTV Thảo Uyên.

Fan tham dự sẽ được tặng 1 poster Lịch thi đấu World Cup 2026.

Tặng bạn đọc poster Lịch thi đấu World Cup 2026 - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026

(NLĐO) - Hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới, từ thủ thành Gianluigi Donnarumma đến tiền đạo Victor Osimhen, lỡ cơ hội tranh tài tại World Cup 2026.

Tuyển Argentina thắng dễ Honduras dù vắng Messi

(NLĐO) - Argentina tiếp tục có màn chạy đà trước thềm World Cup khi đánh bại Honduras 2-0 trong trận giao hữu diễn ra trên sân Kyle Field (Texas, Mỹ) sáng 7-6.

Iraq gặp rắc rối ngay khi vừa đặt chân tới Mỹ dự World Cup 2026

(NLĐO) - Tiền đạo Aymen Hussein bị giữ và thẩm vấn gần 7 giờ tại sân bay O’Hare, trước khi được nhập cảnh Mỹ để cùng Iraq chuẩn bị cho World Cup 2026.

World Cup lịch thi đấu poster
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo