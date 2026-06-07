Tặng bạn đọc poster Lịch thi đấu World Cup 2026

Nhân dịp vòng chung kết World Cup 2026, Báo Người Lao Động thân tặng bạn đọc poster lịch thi đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 12-6 đến 20-7 (giờ Việt Nam).

Poster sẽ được lồng tặng kèm số báo in ra sáng 8-6. Poster khổ 59,4 x 42 cm, in 4 màu, có đầy đủ lịch chi tiết 104 trận đấu của giải.

Poster sẽ được lồng tặng kèm số báo in ra sáng 8-6. Poster khổ 59,4 x 42 cm, in 4 màu, có đầy đủ lịch chi tiết 104 trận đấu của giải. Đây là lần đầu tiên World Cup có đến 48 đội tranh tài tại vòng chung kết.

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Cũng trong sáng 8-6, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow “World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt” tại Hội trường tầng 2, 123 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP HCM. Thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ 15 phút.

Dẫn chương trình là nhà báo - bình luận viên Huỳnh Sang, với các khách mời: Nguyên trợ lý ngôn ngữ đội tuyển Việt Nam - ông Lê Huy Khoa, ca sĩ Thiên Vương (nhóm MTV) và nữ bình luận viên-MC Én vàng HTV Thảo Uyên.

Fan tham dự sẽ được tặng 1 poster Lịch thi đấu World Cup 2026.