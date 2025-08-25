HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tâm bão số 5 vào Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, chuyên gia cảnh báo về khoảng lặng gió nguy hiểm

Thùy Linh

(NLĐO) - Hiện tại, tâm bão số 5 đang di chuyển vào phía Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, nên có khoảng thời gian gió lặng nhưng sau đó sẽ có gió mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16 giờ chiều 25-8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Tâm bão số 5 chưa vào đất liền , gió lặng trước cơn bão mạnh - Ảnh 1.

Ảnh mây vệ tinh của cơn bão số 5 lúc 4 giờ chiều 25-8

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (118-133 km/giờ), giật cấp 13-14. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

15 giờ chiều nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết tâm bão vẫn chưa vào hẳn đất liền, khoảng 1-3 tiếng tới sẽ đi thẳng vào phía Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, sau đó di chuyển sang Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nguyên nhân khiến tâm bão chưa vào đất liền và cường độ suy giảm khi vào được chuyên gia lý giải là do khi vào đến sát bờ thì bão ma sát với địa hình làm cho làm cường độ suy giảm; đồng thời giai đoạn từ hôm qua đến nay, khu vực bờ biển, ven bờ của khu vực Trung Bộ có mưa nên nhiệt độ giảm, dẫn tới năng lượng cung cấp cho cơn bão bớt đi.

Tuy vậy, ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý cơn bão có rất nhiều nguy cơ. Đầu tiên là nguy cơ về gió mạnh, đáng lưu ý là hiện tại tâm bão đang di chuyển vào, nên là bao giờ cũng có khoảng thời gian gió lặng và sau đó là gió mạnh.

"Có một khoảng thời gian của mắt bão, khoảng lặng gió đấy không phải là lúc mà gió đã yếu mà là thời gian để vùng tâm bão đi qua và sau đó là gió bão tiếp tục di chuyển vào. Gió mạnh không kém gì thời điểm mà bão bắt đầu tác động, thậm chí là có khả năng còn mạnh hơn" – ông Hưởng nhấn mạnh. Vì vậy, người dân ở cần hết sức lưu ý thời điểm mà tâm bão di chuyển vào.

Bão số 5 gây mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đêm nay, ở khu vực từ Nam Nghệ An trở vào đến khu vực Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 11, cấp 12; giật cấp 14, cấp 15.

Khu vực phía Bắc của Nghệ An, Thanh Hóa và phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9.

Ở trên biển, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực Quảng Trị tiếp tục có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, có thể lên đến cấp 12, giật cấp 14, cấp 15 và sóng cao tiếp tục từ 5 đến 7 m.

Về mưa lớn, trong ngay chiều, đêm nay và đến sáng sớm ngày mai 26-8, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị tiếp tục xảy ra mưa lớn và lượng mưa nhận định phổ biến từ 150 đến khoảng 200, 300 mm và có nơi trên 500 mm tiếp tục duy trì.

Cùng với đó, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực vùng núi phía Tây của tất cả các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị.

    Thông báo