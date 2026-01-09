HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đô thị

"Tấm biển lạ" ở Hồ Tràm gây xôn xao mạng xã hội

Ngọc Giang

(NLĐO)- Biển báo " lạ" tại một khu du lịch ở xã Hồ Tràm, TPHCM lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn bình luận với nhiều suy đoán khôi hài.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một tấm biển có hình dáng giống biển báo giao thông đường bộ, đặt tại khu vực Hồ Tràm, TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khiến cộng đồng mạng xôn xao, tranh luận về ý nghĩa thực sự của tấm biển này.

Theo nội dung lan truyền, một du khách trong chuyến đi về xã Hồ Tràm đã phát hiện tấm biển "lạ", chụp ảnh đăng lên mạng xã hội kèm thắc mắc. Bức ảnh sau đó thu hút hàng ngàn bình luận, được chia sẻ trên nhiều hội nhóm giao thông. Dù vậy, nhiều người vẫn không thể xác định chính xác ý nghĩa của biển báo.

Biển báo "lạ" ở Hồ Tràm gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1.

Biển báo "lạ" được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về hàng ngàn bình luận hài hước

Quan sát bên ngoài, không ít ý kiến cho rằng đây là biển cấm, song hình ảnh người đứng cạnh ô tô ở giữa biển lại gây khó hiểu. Sự mơ hồ này đã dẫn đến hàng loạt bình luận vui trên mạng xã hội như: "biển cấm dắt ô tô đi dạo", "cấm người mở cửa", "cấm người cao hơn xe", "cẩn thận có người quá giang", "cấm sờ vào xe", "cấm giỡn với tài xế"… khiến câu chuyện càng lan truyền mạnh.

Sau khi thông tin lan truyền, lực lượng chức năng đã kiểm tra thực tế và xác định tấm biển được đặt trong khuôn viên một khu du lịch ven biển tại xã Hồ Tràm. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện khu du lịch cho biết tấm biển do chủ đầu tư cũ lắp đặt, nhằm nhắc nhở du khách không lái ô tô vào bãi biển mà phải dừng xe, đi bộ ra khu vực biển.

Theo cơ quan chuyên môn, tấm biển này không nằm trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ theo Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, do đó không có giá trị pháp lý, không thể dùng để xử phạt người tham gia giao thông. Ngoài ra, tấm biển được gắn trên cột thép chữ I thay vì cột trụ tròn sơn trắng - đỏ theo quy chuẩn; sử dụng sơn thường, không có lớp phản quang như biển báo giao thông chính thức.

Do hình thức dễ gây nhầm lẫn với biển báo giao thông đường bộ, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, yêu cầu tháo dỡ và phía khu du lịch cũng đã tháo dỡ tấm biển này.

Tin liên quan

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn có biển báo mới, tài xế cần chú ý để tránh vi phạm

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn có biển báo mới, tài xế cần chú ý để tránh vi phạm

(NLĐO) - Đường Mỹ Phước - Tân Vạn không chỉ ám ảnh "kẹt xe" mà còn liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm

Bình Dương lên tiếng về biển báo "lạ" trên cầu vượt thép ngã tư 550

(NLĐO) - Biển báo cấm xe 2-3 bánh lưu thông trên cầu đã gây hoang mang cho người tham gia giao thông.

TP HCM: Lắp đặt biển báo 59 tên đường mới

(NLĐO) - 59 tuyến đường ở các phường Bình Thới, Tân Thới Hiệp, Thới An, Đông Hưng Thuận và xã Bà Điểm, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn.

cơ quan chức năng khu du lịch giao thông đường bộ Bình Châu biển báo giao thông mạng xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu biển báo lạ
