Đường Mỹ Phước – Tân Vạn có biển báo mới, tài xế cần chú ý để tránh vi phạm

Ngày 12-11, Sở Xây dựng TP HCM đã ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua địa bàn các phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa.

Điều chỉnh biển báo trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Theo đó, kể từ ngày 14-11, việc tổ chức phân làn đường trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ tới đường Võ Văn Kiệt) được điều chỉnh như sau:

Làn đường sát dải phân cách tim đường tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông.

Làn đường giữa tổ chức cho các loại xe ô tô con và xe ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông.

Làn đường sát vỉa hè tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư tiến hành phân lại làn đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Việc này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Thời gian qua, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn không chỉ ám ảnh "kẹt xe" mà còn liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm, nguyên nhân chủ yếu là do xe tải trọng lớn cán người đi xe máy. Đơn cử như mới đây vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong.



