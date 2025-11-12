HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn có biển báo mới, tài xế cần chú ý để tránh vi phạm

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đường Mỹ Phước - Tân Vạn không chỉ ám ảnh "kẹt xe" mà còn liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm

Ngày 12-11, Sở Xây dựng TP HCM đã ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua địa bàn các phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa.

img

Điều chỉnh biển báo trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Theo đó, kể từ ngày 14-11, việc tổ chức phân làn đường trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ tới đường Võ Văn Kiệt) được điều chỉnh như sau:

Làn đường sát dải phân cách tim đường tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông.

Làn đường giữa tổ chức cho các loại xe ô tô con và xe ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông.

Làn đường sát vỉa hè tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư tiến hành phân lại làn đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Việc này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Thời gian qua, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn không chỉ ám ảnh "kẹt xe" mà còn liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm, nguyên nhân chủ yếu là do xe tải trọng lớn cán người đi xe máy. Đơn cử như mới đây vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong.


Tin liên quan

Ngày đầu ra quân xử lý vi phạm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Ngày đầu ra quân xử lý vi phạm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Tân Đông Hiệp sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tuần tra kiểm soát trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 2 người trong một gia đình tử vong

(NLĐO) - Chiếc xe đầu kéo rẽ phải từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn vào Quốc lộ 1K thì xảy ra tai nạn với xe máy do người đàn ông chở vợ và cháu ngoại

Ám ảnh với xe container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - Không chỉ ám ảnh kẹt xe, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn cũng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm

