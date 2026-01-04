HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tạm đình chỉ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nữ hướng dẫn viên ở Lam Kinh (Thanh Hóa) trong lúc thuyết minh có nói sai nội dung về nhà Tây Sơn đã bị tạm đình chỉ công tác

Ngày 4-1, thông tin từ Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nữ hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh, trong lúc thuyết minh nhắc về nhà Tây Sơn.

Tạm đình chỉ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn - Ảnh 1.

Hướng dẫn viên du lịch tại di tích Lam Kinh liên quan tới vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện đơn vị, nữ hướng dẫn viên trong sự việc đã thừa nhận có sai sót do lỗi cá nhân trong lúc truyền đạt nội dung hướng dẫn du khách tham quan Lam Kinh.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác nữ hướng dẫn viên để làm rõ việc này. Bước đầu, nữ hướng dẫn viên thừa nhận có sai sót cá nhân, chứ không có trong nội dung thuyết minh"- đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Đại diện đơn vị này cũng cho biết đây cũng là bài học để đơn vị nhìn nhận, rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo hướng dẫn viên phục vụ khách du lịch.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook và TikTok có lan truyền đoạn clip được du khách ghi lại trong Chính điện Lam Kinh. Đáng chú ý, trong đoạn clip, nữ hướng dẫn viên khi thuyết minh về công trình Chính điện Lam Kinh đã nhắc tới nhà Tây Sơn có nội dung sai lệch, không đúng như trong nội dung được duyệt.

Sau đó, nội dung này đã tạo ra tranh cãi, phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc cho xác minh, làm rõ sự việc và khẳng định nữ hướng dẫn viên của đơn vị và sự việc này đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Tạm đình chỉ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn - Ảnh 2.

Các công trình kiến trúc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Tuấn Minh

"Đây có thể là sai sót cá nhân trong lúc hướng dẫn du khách tham quan, vì nội dung phê duyệt thuyết minh không có thông tin như thế và chúng tôi chắc chắn không bao giờ có"- vị đại diện thông tin.

Theo sử sách, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ), lập nên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long, lấy niên hiệu Thuận Thiên. Cùng với việc xây dựng Đông Kinh (Thăng Long) là kinh đô đất nước, năm 1433 vùng đất Lam Sơn cũng được đổi thành Tây Kinh (còn gọi là Lam Kinh), là kinh đô thứ hai của nhà Lê Sơ.

Năm 1433, Lê Thái Tổ băng hà, được đưa về quê hương Lam Kinh an táng tại Vĩnh Lăng. Từ đây, Lam Kinh trở thành khu Sơn lăng. Các đời vua sau đó tiếp tục cho xây dựng điện Lam Kinh. Qua thời gian, điện Lam Kinh dần dần được mở rộng về quy mô, là nơi an nghỉ vĩnh hằng của gia tộc, các vua, thái hoàng, thái hậu triều Lê Sơ.

Gần 6 thế kỷ đã trôi qua, với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử đất nước, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự vô thức của con người, Lam Kinh đã bị xuống cấp nghiêm trọng và trở thành phế tích.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa, nhiều hạng mục di tích đã được nghiên cứu, bảo tồn nguyên trạng, chống xuống cấp, nhiều hạng mục di tích đã được phục dựng, phục hồi, tu bổ, dần tái hiện phần nào diện mạo Lam Kinh kỳ vĩ trước đây.

Hiện, Khu di tích Quốc gia đặc Lam Kinh là một trong những điểm du lịch trọng điểm của Thanh Hóa và cả nước, hàng năm đón hàng vạn khách du lịch tới tham quan, vãn cảnh, đặc biệt là trong dịp đầu năm mới và những ngày lễ kỷ niệm.

tỉnh Thanh Hóa mạng xã hội facebook rút kinh nghiệm hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn viên đình chỉ công tác di tích Lam Kinh nhà Tây Sơn
