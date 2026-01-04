HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xác minh clip hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đơn vị quản lý di tích Lam Kinh (Thanh Hóa) đang vào cuộc xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội của nữ hướng dẫn viên nói về nhà Tây Sơn.

Ngày 4-1, đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một đoạn clip được cho là hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh (di tích đóng tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa), có nội dung nhắc tới nhà Tây Sơn.

Xác minh clip hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn - Ảnh 1.

Hướng dẫn viên du lịch tại di tích Lam Kinh liên quan tới vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo vị đại diện, người phụ nữ trong trang phục áo dài, có sử dụng micro nói chuyện trong Chính điện Lam Kinh là hướng dẫn viên của di tích. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc đã nhiều tháng chứ không phải mới xảy ra, vì thời điểm này du khách đang còn mặc trang phục mùa hè khi đi tham quan.

"Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, đơn vị đã vào cuộc cho xác minh, làm rõ sự việc. Đồng thời yêu cầu hướng dẫn viên liên quan làm tường trình. Đây có thể là sai sót cá nhân trong lúc hướng dẫn du khách tham quan, vì nội dung phê duyệt thuyết minh không có thông tin như thế và chúng tôi chắc chắn không bao giờ có"- vị đại diện thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook và TikTok có lan truyền đoạn clip được du khách ghi lại trong Chính điện Lam Kinh. Đáng chú ý, trong đoạn clip, nữ hướng dẫn viên khi thuyết minh về công trình Chính điện Lam Kinh đã nhắc tới nhà Tây Sơn.

Xác minh clip hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn - Ảnh 2.

Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sau đó, nội dung này đã tạo ra tranh cãi, phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (hay còn gọi là Lam Sơn) ở huyện Thọ Xuân cũ, nay thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là quê hương người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh (1418-1428) và cũng là nơi thờ cúng tổ tiên, an nghỉ vĩnh hằng của các Hoàng đế, Hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê.

Năm 1962, Di tích lịch sử Lam Kinh được xếp hạng cấp Quốc gia. Ngày 27-9-2012, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận Di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích Quốc gia đặc biệt.

