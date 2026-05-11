Tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp tài sản ở Đồng Nai

Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng Lâm Văn Nhật Minh (24 tuổi, quê TPHCM) và Phan Chí Nghị (25 tuổi, ngụ xã Định Quán, TP Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

2 đối tượng Nghị và Minh

Theo công an, cả 2 đối tượng trên không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, cả 2 bàn nhau đi trộm cắp, cướp giật tài sản lấy tiền.

Cụ thể, những ngày cuối tháng 4 vừa qua, khi thấy người dân sơ hở, Minh và Nghị đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cướp tài sản tại địa bàn các xã Thanh Sơn, Định Quán, Tân An; phường Dầu Giây, Long Bình rồi nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng phối hợp với Công an xã, phường tiến hành truy xét và bắt được Lâm Văn Nhật Minh và Phan Chí Nghị. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.