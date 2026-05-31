Tạm giam đối tượng mới chuyển đến nhà trọ 5 ngày đã gây án

Ngày 31-5, Công an xã Phước Hòa, TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Chí Thiện (SN 1996, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Đối tượng Trần Chí Thiện bị cơ quan công an khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Nguyễn Hà

Trước đó, ngày 17-4, Công an xã Phước Hòa tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Huy Cường (SN 1979, tạm trú tại một khu nhà trọ thuộc ấp Bố Lá, xã Phước Hòa) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một điện thoại di động hiệu Realme Note 60.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Hòa đã triển khai lực lượng xác minh, truy xét.

Xe máy Exciter được xác định là tang vật trong một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Hà

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18-4, lực lượng chức năng xác định Trần Chí Thiện là nghi phạm thực hiện vụ trộm.

Theo điều tra ban đầu, Thiện mới chuyển đến thuê trọ tại xã Phước Hòa khoảng 5 ngày trước thời điểm gây án. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên thường xuyên đi đến các khu nhà trọ, lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Tang vật là các điện thoại di động được thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm. Ảnh: Nguyễn Hà

Khám xét nơi ở của Thiện, công an thu giữ 8 điện thoại di động các loại cùng một xe máy hiệu Exciter màu xanh, biển số 51F4-69... Qua xác minh, chiếc xe là tang vật trong một vụ trộm xảy ra tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa.

Từ lời khai của đối tượng, Công an xã Phước Hòa tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ Thiện còn liên quan đến 10 vụ trộm cắp điện thoại khác tại các khu nhà trọ trên địa bàn và khu vực lân cận.

Công an xã Phước Hòa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, khóa cửa cẩn thận và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn nhằm góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản.