Bắt đối tượng nhiều lần trộm dây điện chiếu sáng ở TPHCM

Ngày 27-5, Công an xã Bàu Bàng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tuấn (SN 1984, ngụ xã Bù Đăng, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Người đàn ông sa lưới sau nhiều lần trộm dây điện chiếu sáng. Ảnh: Công an xã Bàu Bàng

Theo cơ quan công an, Tuấn là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây điện tại các trụ đèn chiếu sáng trên tuyến đường Tạo Lực - Phú Giáo - Bàu Bàng, đoạn qua ấp Đồng Chèo, xã Bàu Bàng.

Trước đó, lực lượng công an tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nhiều trụ đèn chiếu sáng dọc tuyến đường bị mất dây điện, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào ban đêm.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, rà soát đối tượng nghi vấn và triển khai các biện pháp truy xét, Công an xã Bàu Bàng xác định Trần Văn Tuấn có liên quan nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã nhiều lần trộm dây điện tại các trụ đèn chiếu sáng rồi mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo Công an xã Bàu Bàng, hành vi của đối tượng không chỉ gây thiệt hại tài sản Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và gây bất an cho người dân lưu thông qua khu vực.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.