Công an TPHCM tìm lại iPhone 17 Pro Max cho ca sĩ TiTi

Ngày 22-12, thông tin từ Công an phường Chợ Quán, TPHCM cho biết vừa hỗ trợ ca sĩ TiTi (tên thật Phạm Linh Phương, từng là trưởng nhóm nhạc HKT) tìm lại iPhone 17 Pro max màu cam.

Ca sĩ TiTi tìm lại được điện thoại.

Trước đó, rạng sáng 21-12, ca sĩ TiTi đi taxi công nghệ từ quán nhậu ở khu dân cư Trung Sơn về phường Tân Phong. Lúc này, anh có để quên một điện thoại iPhone 17 Pro max màu cam trị giá 56 triệu đồng.

Khi đến nhà, anh mới biết mình để quên nhưng do không đặt xe qua app nên chỉ biết người lái xe tên Ngô Minh Sang. Đến tối cùng anh, ca sĩ TiTi định vị được điện thoại đang nằm ở phường Chợ Quán nên đến trụ sở công an tại đây trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng tìm được điện thoại và trao trả lại cho ca sĩ TiTi.