Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Xuân Sang (SN 1993, trú tại Thôn Đông Nham 1, xã An Quang, TP Hải Phòng) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Vũ Xuân Sang

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế giới di động ở số 365 đường Máng Nước, phường An Hải, TP Hải Phòng về việc cửa hàng đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số điện thoại di động trị giá khoảng trên 300 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương điều tra vụ việc.

Kết quả xác định, hồi 0 giờ ngày 19-12, đối tượng Vũ Xuân Sang đã đột nhập phía sau cửa hàng Thế giới di động từ trên mái tôn của cửa hàng, lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động gồm: 4 iPhone 17 Promax, 4 điện thoại iPhone 16 Promax và 1 điện thoại Oppo.

Đối tượng Vũ Xuân Sang và các công cụ để đột nhập cửa hàng Thế giới di động

Sau khi trộm được tài sản, sáng cùng ngày Vũ Xuân Sang đã bắt xe đi bán 9 chiếc điện thoại di động trên tại TP Hải Phòng, TP Hà Nội, tỉnh Đồng Nai. Số tiền bán tài sản trộm được, Vũ Xuân Sang dùng để đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.