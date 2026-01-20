HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên mua rựa mang tới quán cà phê chém người

Q.Nhật

(NLĐO) - Cho rằng nạn nhân nói xấu mình nên nam thanh niên đã mua một cây rựa rồi giấu trong áo mang đến quán cà phê và ra tay chém người.

Công an phường Thuận Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tạm giữ hình sự L.V.H. (SN 1997; trú tại xã Bình Điền) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

- Ảnh 1.

Đối tượng L.V.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Huế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân và cho rằng anh V. T. D. (SN 2000; trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) nói xấu mình nên H. đã nảy sinh ý định trả thù. 

Ngày 13-1, H. mua một cây rựa làm hung khí gây án. Khoảng 11 giờ ngày 16-1, H. rủ anh D. và một người bạn đến uống cà phê tại số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Khi anh D. đến quán, H. lấy cây rựa giấu sẵn trong áo khoác chém nhiều nhát. Anh D. bỏ chạy và được người đi cùng can ngăn, sau đó H. mang hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ L. V. H. khi đối tượng này đang lẩn trốn, đồng thời thu giữ 1 cây rựa dài khoảng 70 cm là hung khí gây án.

Công an phường Thuận Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định.

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên chém người vì mâu thuẫn trên Facebook

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên chém người vì mâu thuẫn trên Facebook

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn, chửi nhau trên Facebook, một thanh niên ở Gia Lai đã mang rựa chém người nên bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ngăn chặn đối tượng cầm dao rượt đuổi chém người, tổ trưởng an ninh bị thương

(NLĐO)- Thấy Nguyễn Duy Mạnh, một đối tượng có tiền sử tâm thần, cầm dao rượt đuổi, chém người dân, 1 tổ trưởng tổ an ninh cơ sở đã vào khống chế, ngăn chặn

Mâu thuẫn bán trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ xông vào nhà chém 2 nạn nhân vì tranh chấp việc kinh doanh trà sữa

chém người khởi tố đối tượng tạm giữ bị tạm giữ
