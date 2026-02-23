Tạm giữ đối tượng “Nam bò” sau vụ giết người tại quán nhậu

Chiều ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (biệt danh là "Nam bò"; SN 1987; ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 17-2, Nam cùng nhóm bạn đến một quán ở phường Rạch Giá để nhậu cùng với nhóm bạn của P.T.T. (SN 1993; ngụ phường Rạch Giá).

Trong lúc ngồi nhậu chung, giữa Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau vì T. có lời nói không tôn trọng bạn nhậu. Tức giận, Nam lấy cây dao bấm trong người định đánh nhau với T. thì được mọi người can ngăn.

Lúc này, T. cầm ly thủy tinh trên bàn ném về phía Nam nhưng không trúng. Thấy T. hung hăng, Nam cầm dao xông vào đâm trúng người T. gây thương tích nặng.

T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến trưa hôm sau thì tử vong. Sau đó, Nam đến Công an phường Rạch Giá đầu thú.