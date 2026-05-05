Tạm giữ du khách người nước ngoài say xỉn chạy xe tông chết người ở Nha Trang

Ngày 5-5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự một người đàn ông quốc tịch Nga (35 tuổi) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4-5, sau khi uống rượu cùng bạn bè, người này điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú ở Nha Trang.

Khi đến khu vực đối diện Quảng trường 2 Tháng 4, do không làm chủ tốc độ, người này đã tông trực diện vào một cụ bà khoảng 70 tuổi đang đi bộ qua đường.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người gây tai nạn có nồng độ cồn lên tới 268,8 mg/100 ml máu – vượt xa mức cho phép theo quy định.

Công an phường Nha Trang làm việc với người Nga lái xe máy tông chết người già 70 tuổi

Lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở cho người nước ngoài thuê xe máy khi chưa đảm bảo điều kiện, cũng như siết chặt tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.