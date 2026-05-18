Tạm giữ gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại 3 cửa hàng chim cảnh

Ngày 18-5, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế đang phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm xử lý vụ việc 3 cửa hàng chim cảnh trên đường Nguyễn Văn Linh có hành vi mua, bán, nuôi nhốt gần 1.000 cá thể chim hoang dã.

Lực lượng liên ngành phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã

Trước đó, ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Lê Chân và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng đã tiến hành kiểm tra 3 cửa hàng chim cảnh ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân.

Lực lượng liên ngành đã phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã là các cá thể chim hoang dã với gần 1.000 cá thể chim hoang dã. Cụ thể: Bà P.T.H. (SN 1995); bà M.T.H. (SN 198) và bà N.T.T (SN 1984), cùng trú tại phường Lê Chân.

Theo đó, bà P.T.H. nuôi nhốt 829 cá thể chim hoang dã; bà M.T.H. nuôi nhốt 81 cá thể chim hoang dã; bà N.T.T. nuôi nhốt 77 cá thể chim hoang dã.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các trường hợp chấm dứt ngay hành vi vi phạm

Tổng số là 987 cá thể chim hoang dã nghi là các loài: Chim chào mào, chim sẻ, chim vành khuyên, chim cu gáy, chim chích chòe than, chim ngũ sắc, chim sáo đen, chim yến phụng, chim hỏa tiễn, chim vàng anh, chim khướu cổ khoang, chim khướu bông, chim chích chòe lửa...

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 3 trường hợp trên chấm dứt ngay hành vi vi phạm và tiến hành niêm phong tạm giữ 987 cá thể chim.