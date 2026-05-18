Thời sự

Tạm giữ gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại 3 cửa hàng chim cảnh

Tr.Đức

(NLĐO)- Kiểm tra 3 cửa hàng chim cảnh, lực lượng liên ngành phát hiện hành vi mua, bán, nuôi nhốt gần 1.000 cá thể chim hoang dã.

Ngày 18-5, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế đang phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm xử lý vụ việc 3 cửa hàng chim cảnh trên đường Nguyễn Văn Linh có hành vi mua, bán, nuôi nhốt gần 1.000 cá thể chim hoang dã.

Tạm giữ gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại 3 cửa hàng chim cảnh - Ảnh 1.

Lực lượng liên ngành phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã

Trước đó, ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Lê Chân và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng đã tiến hành kiểm tra 3 cửa hàng chim cảnh ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân.

Lực lượng liên ngành đã phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã là các cá thể chim hoang dã với gần 1.000 cá thể chim hoang dã. Cụ thể: Bà P.T.H. (SN 1995); bà M.T.H. (SN 198) và bà N.T.T (SN 1984), cùng trú tại phường Lê Chân.

Theo đó, bà P.T.H. nuôi nhốt 829 cá thể chim hoang dã; bà M.T.H. nuôi nhốt 81 cá thể chim hoang dã; bà N.T.T. nuôi nhốt 77 cá thể chim hoang dã. 

Tạm giữ gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại 3 cửa hàng chim cảnh - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các trường hợp chấm dứt ngay hành vi vi phạm

Tổng số là 987 cá thể chim hoang dã nghi là các loài: Chim chào mào, chim sẻ, chim vành khuyên, chim cu gáy, chim chích chòe than, chim ngũ sắc, chim sáo đen, chim yến phụng, chim hỏa tiễn, chim vàng anh, chim khướu cổ khoang, chim khướu bông, chim chích chòe lửa...

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 3 trường hợp trên chấm dứt ngay hành vi vi phạm và tiến hành niêm phong tạm giữ 987 cá thể chim.

Bị tận diệt, chim hoang dã ngày càng vắng bóng

Bị tận diệt, chim hoang dã ngày càng vắng bóng

Hoạt động mua bán chim trời hoang dã đã và đang diễn ra công khai trên mạng xã hội, kết nối cả "chợ mạng" với quán nhậu

Chim hoang dã bay rợp trời trong khu du lịch

(NLĐO)- Điểm du lịch ở Thung Nham (Ninh Bình) có hàng ngàn con chim hoang dã cư ngụ, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam

Bán chim hoang dã cạnh UBND xã đang có dịch cúm A/H5N6

(NLĐO)- Dù đang có dịch cúm A/H5N6 nhưng chim hoang dã vẫn được bày bán tràn lan, công khai trên quốc lộ 1A và cả ngay cạnh UBND xã Hải Lĩnh (Thanh Hóa).

