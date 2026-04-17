Tạm giữ hình sự tài xế xe sang Mercedes tạt đầu, đấm tài xế taxi

Ngày 17-4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.



Tài xế Nguyễn Ngọc Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, vào tối ngày 16-4, Nguyễn Ngọc Ngân điều khiển xe ô tô Mercedes màu đen mang BKS 30H-643.xx lên cầu vượt Trần Duy Hưng (hướng về Nguyễn Chí Thanh) thì xảy ra va chạm với một xe ô tô taxi. Sau đó, người đàn ông này điều khiển xe ô tô của mình xuống chân cầu và ép đầu xe ô tô taxi kia vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh.

Khi dừng xe, Ngân chửi bới tài xế kia, cho rằng đi láo, không cho xe của mình vượt, rồi hành hung. Sau đó, người đàn ông 55 tuổi đã điều khiển xe ô tô bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Láng đã khẩn trương làm việc với Nguyễn Ngọc Ngân. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Ngân là 0,066 mg/l khí thở.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi của Ngân làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngân về hành vi gây rối trật tự công cộng.