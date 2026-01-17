Tạm giữ thanh niên mở "xưởng" chế tạo pháo nổ vì… đam mê

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Đức Phong (23 tuổi, ngụ xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng cấm".

"Xưởng" chế tạo pháo nổ của đối tượng Ngô Đức Phong (đánh dấu X)

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2025, do đam mê và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Phong lên mạng tìm hiểu cách chế tạo các loại như pháo hoa trụ, bệ và pháo hoa trứng.

Đồng thời, Phong vào trang thương mại điện tử đặt mua các vật liệu, hóa chất như bột lưu huỳnh, bột đồng, bột nhôm và các hạt nổ.

Sau đó, thanh niên này đã chế tạo, sản xuất pháo nổ tại nhà rẫy của gia đình ở thôn 16 (xã Ea Wer).

Bước đầu, Phong khai nhận sản xuất pháo là vì đam mê và bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ 1,8 tạ pháo nổ các loại do đối tượng tự sản xuất, cùng nhiều phương tiện, hóa chất.