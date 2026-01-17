HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ thanh niên mở "xưởng" chế tạo pháo nổ vì… đam mê

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nam thanh niên đã đặt mua vật liệu về mở "xưởng" trong rẫy vắng, chế tạo gần 2 tạ pháo nổ

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Đức Phong (23 tuổi, ngụ xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng cấm".

Bắt giữ thanh niên chế tạo pháo nổ tại Đắk Lắk vì đam mê kiếm lời - Ảnh 1.

"Xưởng" chế tạo pháo nổ của đối tượng Ngô Đức Phong (đánh dấu X)

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2025, do đam mê và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Phong lên mạng tìm hiểu cách chế tạo các loại như pháo hoa trụ, bệ và pháo hoa trứng.

Đồng thời, Phong vào trang thương mại điện tử đặt mua các vật liệu, hóa chất như bột lưu huỳnh, bột đồng, bột nhôm và các hạt nổ.

Sau đó, thanh niên này đã chế tạo, sản xuất pháo nổ tại nhà rẫy của gia đình ở thôn 16 (xã Ea Wer).

Bước đầu, Phong khai nhận sản xuất pháo là vì đam mê và bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ 1,8 tạ pháo nổ các loại do đối tượng tự sản xuất, cùng nhiều phương tiện, hóa chất.

Nổ lớn nghi chế tạo pháo, nhà bị sập, người bị thương

Nổ lớn nghi chế tạo pháo, nhà bị sập, người bị thương

(NLĐO)- Sau tiếng nổ lớn nghi do chế tạo pháo, một phần căn nhà bị sập và khiến một người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

"Ma trận" pháo online: Coi chừng mua nhầm hàng cấm

Giữa "ma trận" pháo online, người dân cần tỉnh táo để tránh sập bẫy hàng cấm và bị phạt tới 40 triệu đồng

Người đàn ông đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đăng Facebook

(NLĐO) - Đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông ở Quảng Ninh bị cơ quan công an xử lý.

