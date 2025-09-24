Ngày 24-9, Công an xã Bù Đăng đã bàn giao đối tượng Q.N.Q. (18 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi xâm hại bé gái trên địa bàn.

Đối tượng Q. tại cơ quan công an

Chiều 22-9, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi, trú tại xã Bù Đăng) về việc con gái 12 tuổi bị xâm hại. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp, triển khai các biện pháp xác minh, điều tra.

Đến khuya cùng ngày, đối tượng gây án đã đến Công an xã Bù Đăng đầu thú.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng Q.N.Q. thừa nhận hành vi phạm tội đối với bé gái. Cụ thể, Q. đã có hành vi xâm hại bé gái vào rạng sáng 22-9 tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

Qua vụ việc, Công an xã Bù Đăng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, quản lý; đồng thời chú trọng giáo dục, trang bị cho con em kiến thức về giới tính và kỹ năng tự bảo vệ nhằm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ bị xâm hại.