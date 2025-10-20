"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của Điền Trung – Lê Thanh Thảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của Điền Trung – Lê Thanh Thảo

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Hai sự kiện diễn ra trong hai ngày 18 và 19-10 đã đánh dấu bước ngoặc lớn của đôi nghệ sĩ Điền Trung- Lê Thanh Thảo

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo - Ảnh 1.

Từ trái sang: NS Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Tú Sương, Trinh Trinh và Kim Tử Long trong ngày họp mặt gia đình Minh Tơ và mừng sinh nhật Lê Thanh Thảo (19-10)

Tối 19-10, trong chương trình họp mặt mừng công của gia tộc Minh Tơ, các nhà chuyên môn, nghệ sĩ đồng nghiệp đã đánh giá cao nỗ lực của Lê Thanh Thảo và sự đầu tư công sức, nghệ thuật của nghệ sĩ Điền Trung cho đêm tri ân mang ý nghĩa sâu sắc.

"Hai đêm 18 và 19-10 đã trở thành dấu mốc khó quên trong đời sống nghệ thuật và riêng tư của vợ chồng nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo. Một bên là chương trình nghệ thuật "Tâm hoa nghiệp Tổ" tại Nhà hát Trần Hữu Trang – lời tri ân thiêng liêng gửi đến Tổ nghiệp, thầy cô, gia tộc và khán giả. Bên kia là buổi họp mặt gia tộc Minh Tơ – nơi niềm vui mừng công, mừng sinh nhật hòa làm một trong không khí đoàn viên đầm ấm, sau thành công rực rỡ của đêm diễn tri ân" – NSƯT Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang đã nói.

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo - Ảnh 2.

Từ trái sang: NSND Quế Trân, NSƯT Trường Sơn, NS Lê Thanh Thảo trong trích đoạn "Câu thơ yên ngựa" (tối 18-10 tại Nhà hát Trần Hữu Trang)

Ngọn lửa tri ân từ sân khấu "Tâm hoa nghiệp Tổ"

Chương trình "Tâm hoa nghiệp Tổ" do nghệ sĩ Điền Trung tổ chức, đạo diễn Vũ Trần dàn dựng và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo cùng toàn thể nghệ sĩ của gia tộc Minh Tơ tham gia biểu diễn, đã mang đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật trọn vẹn: vừa hoài niệm, vừa khẳng định sức sống của cải lương tuồng cổ hôm nay.

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ và khán giả chúc mừng NS Lê Thanh Thảo (tối 19-10)

Từ liên ca cảnh "Hoa khai âm sắc – Sân khấu phiêu du", đến trích đoạn "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài", "Câu Thơ Yên Ngựa", "Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ", "Tờ Huyết Thệ", mỗi tiết mục như một đóa hoa tinh thần được nâng niu bằng tình yêu nghề, tình thầy trò, tình đồng nghiệp và tình thân. Đêm diễn quy tụ những tên tuổi gắn bó cùng gia tộc Minh Tơ: NSND Quế Trân, NSƯT Trường Sơn, NS Công Minh, NSƯT Bạch Long, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trinh Trinh, NS Xuân Trúc, NS Bình Tinh, NS Ngọc Nga, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia. Đặc biệt, các cháu nhỏ thế hệ thứ 6 của dòng họ Minh Tơ cũng xuất hiện trên sân khấu, minh chứng cho truyền thống "Nghề nối nghề" đã trở thành mạch nguồn bất tận trong gia tộc.

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo - Ảnh 4.

NSƯT Trường Sơn và NS Thanh Loan (ngồi() cùng các con cháu trong hậu trường đêm 18-10 - chương trình "Tâm hoa nghiệp Tổ"

Trong phần độc thoại "Tâm hoa nghiệp Tổ", nghệ sĩ Lê Thanh Thảo gửi lời tri ân đến cha mẹ, thầy cô và khán giả – những người đã bồi đắp hành trình 35 năm làm nghề của cô.

Còn Điền Trung – người bạn đời, đồng nghiệp là nhà tổ chức của đêm nghệ thuật "Tâm hoa nghiệp Tổ" chia sẻ xúc động: "Tôi chỉ mong cùng vợ làm một chương trình thật sự có ý nghĩa, để báo ơn Tổ nghiệp và lan tỏa tinh thần sống đẹp, làm nghề tử tế".

Khán phòng Nhà hát Trần Hữu Trang đêm ấy không chỉ vang tiếng vỗ tay, mà còn rưng rưng cảm xúc khi tình yêu sân khấu được thắp sáng bằng lòng tri ân và nhân nghĩa.

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo - Ảnh 5.

Tác giả Phạm Văn Đằng và NSND Thoại Miêu đến tham dự và chúc mừng NS Lê Thanh Thảo (tối 19-10)

Hạnh phúc viên mãn trong đêm hội gia tộc Minh Tơ

Chỉ một ngày sau, tối 19-10, đại gia đình Minh Tơ – Thanh Tòng cùng con cháu, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu đã tụ họp trong buổi mừng công và mừng sinh nhật nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Không khí buổi tiệc ngập tràn tiếng cười, lời chúc và những khoảnh khắc ấm áp của một đại gia tộc có hơn 100 năm gắn bó với nghệ thuật hát bội – cải lương tuồng cổ.

Tại đây, các thành viên trong gia tộc bày tỏ niềm tự hào về "Tâm hoa nghiệp Tổ", chương trình không chỉ thành công về nghệ thuật mà còn là lời khẳng định vai trò kế thừa xứng đáng của thế hệ trẻ.

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo - Ảnh 6.

NSƯT Bạch Long và NS Ngọc Nga trong vai Ngân Tâm, Tứ Cửu (trích đoạn "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài") tối 18-10

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo xúc động nói: "Đêm diễn là thử thách rất lớn đối với tôi, và nỗ lực đó đã đánh dấu mốc nghề nghiệp như là món quà tri ân mà tôi kính dâng cha mẹ, thầy cô và các thành viên trong gia tộc Bầu Thắng, Minh Tơ, Thanh Tòng. Đặc biệt gửi đến khán giả và những người tôi yêu thương đã động viên, cổ vũ tôi trên bước đường nghệ thuật".

NS Điền Trung lặng lẽ bên cạnh, nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn người bạn đời tỏa sáng. Anh chia sẻ rằng thành quả ấy không đến từ may mắn mà là từ sự kiên trì, lòng biết ơn và tinh thần tận hiến với nghề của vợ chồng anh. Hai sự kiện liên tiếp trong hai ngày không chỉ đánh dấu một bước ngoặt hạnh phúc trong đời sống của đôi nghệ sĩ, mà còn gửi đi thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin nghệ thuật truyền thống.

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo - Ảnh 7.

NSƯT Phan Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang và NS Điền Trung vui mừng trước thành quả của NS Lê Thanh Thảo

Lê Thanh Thảo vững vàng tiếp bước

"Tâm hoa nghiệp Tổ" được xem là nghi lễ tâm linh và nghệ thuật, nơi tình yêu nghề được kết tinh thành hành động cụ thể, đó là Lê Thanh Thảo đã hóa thân đa dạng trong nhiều tính cách khác nhau, từ đào thương, đào võ, đào tính cách và cả những tiết mục ca cảnh mang màu sắc rực rỡ, chạm đến cảm xúc công chúng đều được cô biểu diễn thành công.

Trong ánh đèn sân khấu, giữa tiếng vỗ tay của khán giả và vòng tay của người thân, vợ chồng nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo đã viết nên một chương cảm động về "tâm" và "hoa" – về người nghệ sĩ biết sống đẹp với nghề, với Tổ, với khán giả, và với nhau. Khán giả reo hò và ứa nước mắt khi thấy NSƯT Trường Sơn dù tuổi cao sức yếu, sức khỏe không tốt do ông đã từng bị té ngã khi tập luyện nhưng vẫn diễn hết mình vai Lý Đạo Thành trong "Câu thơ yên ngựa", được xem là suất diễn để đời trong hành trang nghệ thuật của Lê Thanh Thảo.

"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo - Ảnh 8.

NS Lê Thanh Thảo và NSƯT Tú Sương trong trích đoạn "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"

"Tâm hoa nghiệp Tổ không chỉ là đêm diễn của riêng tôi, mà là tiếng nói tri ân của cả một dòng chảy nghệ thuật. Tôi tin, chỉ khi sống bằng lòng biết ơn, người nghệ sĩ mới thực sự được Tổ nghiệp thương yêu" — Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo nói.


Tin liên quan

Điền Trung - Lê Thanh Thảo dồn sức cho đêm nghệ thuật "Tâm Hoa Nghiệp Tổ"

Điền Trung - Lê Thanh Thảo dồn sức cho đêm nghệ thuật "Tâm Hoa Nghiệp Tổ"

(NLDO) - Khi tình yêu nghề và đạo hiếu hòa làm một, cả hai nghệ sĩ Điền Trung - Lê Thanh Thảo nhận được sự ủng hộ của cả gia tộc

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo xúc động kể về chàng trai bán vé số trong chuyến bay cuối ngày

(NLĐO) - Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo bày tỏ xúc động khi phát hiện chàng trai khuyết tật đôi tay mà cộng đồng mạng xôn xao là khán giả trung thành của sân khấu cải lương.

Minh Tơ Lê Thanh Thảo Tâm Hoa Nghiệp Tổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo