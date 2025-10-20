"Tâm hoa nghiệp Tổ" – Bản hòa ca tri ân và hạnh phúc của Điền Trung – Lê Thanh Thảo

Từ trái sang: NS Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Tú Sương, Trinh Trinh và Kim Tử Long trong ngày họp mặt gia đình Minh Tơ và mừng sinh nhật Lê Thanh Thảo (19-10)

Tối 19-10, trong chương trình họp mặt mừng công của gia tộc Minh Tơ, các nhà chuyên môn, nghệ sĩ đồng nghiệp đã đánh giá cao nỗ lực của Lê Thanh Thảo và sự đầu tư công sức, nghệ thuật của nghệ sĩ Điền Trung cho đêm tri ân mang ý nghĩa sâu sắc.

"Hai đêm 18 và 19-10 đã trở thành dấu mốc khó quên trong đời sống nghệ thuật và riêng tư của vợ chồng nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo. Một bên là chương trình nghệ thuật "Tâm hoa nghiệp Tổ" tại Nhà hát Trần Hữu Trang – lời tri ân thiêng liêng gửi đến Tổ nghiệp, thầy cô, gia tộc và khán giả. Bên kia là buổi họp mặt gia tộc Minh Tơ – nơi niềm vui mừng công, mừng sinh nhật hòa làm một trong không khí đoàn viên đầm ấm, sau thành công rực rỡ của đêm diễn tri ân" – NSƯT Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang đã nói.

Từ trái sang: NSND Quế Trân, NSƯT Trường Sơn, NS Lê Thanh Thảo trong trích đoạn "Câu thơ yên ngựa" (tối 18-10 tại Nhà hát Trần Hữu Trang)

Ngọn lửa tri ân từ sân khấu "Tâm hoa nghiệp Tổ"

Chương trình "Tâm hoa nghiệp Tổ" do nghệ sĩ Điền Trung tổ chức, đạo diễn Vũ Trần dàn dựng và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo cùng toàn thể nghệ sĩ của gia tộc Minh Tơ tham gia biểu diễn, đã mang đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật trọn vẹn: vừa hoài niệm, vừa khẳng định sức sống của cải lương tuồng cổ hôm nay.

Các nghệ sĩ và khán giả chúc mừng NS Lê Thanh Thảo (tối 19-10)

Từ liên ca cảnh "Hoa khai âm sắc – Sân khấu phiêu du", đến trích đoạn "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài", "Câu Thơ Yên Ngựa", "Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ", "Tờ Huyết Thệ", mỗi tiết mục như một đóa hoa tinh thần được nâng niu bằng tình yêu nghề, tình thầy trò, tình đồng nghiệp và tình thân. Đêm diễn quy tụ những tên tuổi gắn bó cùng gia tộc Minh Tơ: NSND Quế Trân, NSƯT Trường Sơn, NS Công Minh, NSƯT Bạch Long, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trinh Trinh, NS Xuân Trúc, NS Bình Tinh, NS Ngọc Nga, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia. Đặc biệt, các cháu nhỏ thế hệ thứ 6 của dòng họ Minh Tơ cũng xuất hiện trên sân khấu, minh chứng cho truyền thống "Nghề nối nghề" đã trở thành mạch nguồn bất tận trong gia tộc.

NSƯT Trường Sơn và NS Thanh Loan (ngồi() cùng các con cháu trong hậu trường đêm 18-10 - chương trình "Tâm hoa nghiệp Tổ"

Trong phần độc thoại "Tâm hoa nghiệp Tổ", nghệ sĩ Lê Thanh Thảo gửi lời tri ân đến cha mẹ, thầy cô và khán giả – những người đã bồi đắp hành trình 35 năm làm nghề của cô.

Còn Điền Trung – người bạn đời, đồng nghiệp là nhà tổ chức của đêm nghệ thuật "Tâm hoa nghiệp Tổ" chia sẻ xúc động: "Tôi chỉ mong cùng vợ làm một chương trình thật sự có ý nghĩa, để báo ơn Tổ nghiệp và lan tỏa tinh thần sống đẹp, làm nghề tử tế".

Khán phòng Nhà hát Trần Hữu Trang đêm ấy không chỉ vang tiếng vỗ tay, mà còn rưng rưng cảm xúc khi tình yêu sân khấu được thắp sáng bằng lòng tri ân và nhân nghĩa.

Tác giả Phạm Văn Đằng và NSND Thoại Miêu đến tham dự và chúc mừng NS Lê Thanh Thảo (tối 19-10)

Hạnh phúc viên mãn trong đêm hội gia tộc Minh Tơ

Chỉ một ngày sau, tối 19-10, đại gia đình Minh Tơ – Thanh Tòng cùng con cháu, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu đã tụ họp trong buổi mừng công và mừng sinh nhật nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Không khí buổi tiệc ngập tràn tiếng cười, lời chúc và những khoảnh khắc ấm áp của một đại gia tộc có hơn 100 năm gắn bó với nghệ thuật hát bội – cải lương tuồng cổ.

Tại đây, các thành viên trong gia tộc bày tỏ niềm tự hào về "Tâm hoa nghiệp Tổ", chương trình không chỉ thành công về nghệ thuật mà còn là lời khẳng định vai trò kế thừa xứng đáng của thế hệ trẻ.

NSƯT Bạch Long và NS Ngọc Nga trong vai Ngân Tâm, Tứ Cửu (trích đoạn "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài") tối 18-10

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo xúc động nói: "Đêm diễn là thử thách rất lớn đối với tôi, và nỗ lực đó đã đánh dấu mốc nghề nghiệp như là món quà tri ân mà tôi kính dâng cha mẹ, thầy cô và các thành viên trong gia tộc Bầu Thắng, Minh Tơ, Thanh Tòng. Đặc biệt gửi đến khán giả và những người tôi yêu thương đã động viên, cổ vũ tôi trên bước đường nghệ thuật".

NS Điền Trung lặng lẽ bên cạnh, nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn người bạn đời tỏa sáng. Anh chia sẻ rằng thành quả ấy không đến từ may mắn mà là từ sự kiên trì, lòng biết ơn và tinh thần tận hiến với nghề của vợ chồng anh. Hai sự kiện liên tiếp trong hai ngày không chỉ đánh dấu một bước ngoặt hạnh phúc trong đời sống của đôi nghệ sĩ, mà còn gửi đi thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin nghệ thuật truyền thống.

NSƯT Phan Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang và NS Điền Trung vui mừng trước thành quả của NS Lê Thanh Thảo

Lê Thanh Thảo vững vàng tiếp bước

"Tâm hoa nghiệp Tổ" được xem là nghi lễ tâm linh và nghệ thuật, nơi tình yêu nghề được kết tinh thành hành động cụ thể, đó là Lê Thanh Thảo đã hóa thân đa dạng trong nhiều tính cách khác nhau, từ đào thương, đào võ, đào tính cách và cả những tiết mục ca cảnh mang màu sắc rực rỡ, chạm đến cảm xúc công chúng đều được cô biểu diễn thành công.

Trong ánh đèn sân khấu, giữa tiếng vỗ tay của khán giả và vòng tay của người thân, vợ chồng nghệ sĩ Điền Trung – Lê Thanh Thảo đã viết nên một chương cảm động về "tâm" và "hoa" – về người nghệ sĩ biết sống đẹp với nghề, với Tổ, với khán giả, và với nhau. Khán giả reo hò và ứa nước mắt khi thấy NSƯT Trường Sơn dù tuổi cao sức yếu, sức khỏe không tốt do ông đã từng bị té ngã khi tập luyện nhưng vẫn diễn hết mình vai Lý Đạo Thành trong "Câu thơ yên ngựa", được xem là suất diễn để đời trong hành trang nghệ thuật của Lê Thanh Thảo.

NS Lê Thanh Thảo và NSƯT Tú Sương trong trích đoạn "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"

"Tâm hoa nghiệp Tổ không chỉ là đêm diễn của riêng tôi, mà là tiếng nói tri ân của cả một dòng chảy nghệ thuật. Tôi tin, chỉ khi sống bằng lòng biết ơn, người nghệ sĩ mới thực sự được Tổ nghiệp thương yêu" — Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo nói.



