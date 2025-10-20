HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"A.I LÀ AI?" - Trò chơi tâm lý song trùng khuấy đảo màn ảnh Việt

Thùy Trang

(NLĐO) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ A.I không chỉ "bắt chước" con người - mà còn đối đầu, thách thức và phơi bày cả những bí mật thầm kín nhất.

Đối mặt với chính mình - khi thật giả khó phân định

"A.I LÀ AI?" – Trò chơi tâm lý song trùng khuấy đảo màn ảnh Việt - Ảnh 1.

"A.I LÀ AI?" - Trò chơi tâm lý song trùng khuấy đảo màn ảnh Việt

Từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, "A.I LÀ AI?" đã tạo nên cơn sốt chưa từng có với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tên tuổi: Mỹ Linh, Văn Mai Hương, Hari Won, Lê Giang… khi họ buộc phải đối mặt với chính "bản sao công nghệ" được tạo nên từ trí tuệ nhân tạo "A.I LÀ AI?" - gameshow Việt hóa từ format "2Faces" Thái Lan, do FPT Play sản xuất.

Ngay từ tập mở màn, Văn Mai Hương như "đứng hình" khi bản sao A.I không chỉ giống hệt ngoại hình, giọng hát, mà còn tự tin song ca, thậm chí "thách thức" chính chủ.

Mỹ Linh thì lạnh lùng, điềm tĩnh - nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ bối rối khi phiên bản A.I nhắc lại chi tiết những ký ức tuổi thơ mà chỉ người thân mới biết. Hari Won và nhóm bạn nghệ sĩ lại khiến khán giả bật cười khi A.I bất ngờ tiết lộ loạt chuyện riêng "cười ra nước mắt" - từ chuyện tình cảm đến bí mật… nhà đất.

"A.I LÀ AI?" – Trò chơi tâm lý song trùng khuấy đảo màn ảnh Việt - Ảnh 2.

Mỹ Linh và phiên bản AI của chính mình

Không dừng lại ở sự tương đồng về hình ảnh và giọng nói, những bản sao công nghệ còn được lập trình để hành xử thông minh, sắc sảo và đôi lúc - khiến người thật cảm thấy bị "đe dọa" chính bởi sự thấu hiểu đến rợn người. Khán giả như bị cuốn vào một cuộc chơi tâm lý đa chiều, nơi mỗi cái liếc mắt, mỗi biểu cảm cũng có thể là đầu mối giúp nhận diện ai thật - ai giả.

70 nghệ sĩ "cân não" – đấu trường trí tuệ và cảm xúc bùng nổ!

"A.I LÀ AI?" – Trò chơi tâm lý song trùng khuấy đảo màn ảnh Việt - Ảnh 3.

Ca sĩ Thanh Lam thú vị với gameshow đặc biệt này

"A.I LÀ AI?" quy tụ hơn 70 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từ gạo cội như Thanh Lam, Bằng Kiều đến các tên tuổi trẻ trung như Đông Nhi, Minh Hằng, Tóc Tiên, Quốc Anh… Mỗi tập là một "trận chiến" giữa phiên bản gốc và bản sao A.I, nơi người chơi không chỉ phải giữ vững bản lĩnh, mà còn cần tinh thần thép để "đọc vị" chính mình.

Không chỉ vậy, chương trình còn khéo léo giấu kín danh tính của người thật "ẩn" sau lớp mặt nạ A.I - đẩy mức độ suy luận và hồi hộp lên cao trào. Mỗi bản sao đều được dựng bằng công nghệ mô phỏng hiện đại, tái hiện từng biểu cảm, cách nhấn nhá, ngữ điệu của người thật đến mức đáng kinh ngạc. Đội ngũ kỹ thuật FPT Play đã tạo ra một không gian giải trí kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và kịch bản giàu tính nhân văn, suy ngẫm.

Giải trí hay triết lý nhân sinh: Khám phá 2 thế giới song hành!

"A.I LÀ AI?" – Trò chơi tâm lý song trùng khuấy đảo màn ảnh Việt - Ảnh 4.

Văn Mai Hương không tin được phiên bản song trùng của bản thân

Trấn Thành - người dẫn chương trình - chia sẻ: "Tôi bị thu hút ngay từ lần đầu biết đến format này. Dù A.I có thông minh đến đâu, tôi tin rằng nó không thể thay thế được tâm hồn và cảm xúc con người. Đó là điều duy nhất khiến chúng ta khác biệt".

Đúng như vậy, "A.I LÀ AI?" không chỉ là gameshow đơn thuần, mà là lời nhắc nhở về ranh giới giữa con người và công nghệ, giữa bản gốc và bản sao. Khi trí tuệ nhân tạo có thể cất tiếng hát, thể hiện cảm xúc - điều gì sẽ định nghĩa con người? Câu trả lời có thể nằm đâu đó trong từng phút giây của chương trình.

Sẵn sàng cho cuộc chơi chưa từng có tại Việt Nam!

"A.I LÀ AI?" – Trò chơi tâm lý song trùng khuấy đảo màn ảnh Việt - Ảnh 5.

Minh Tuyết trong chương trình

"A.I LÀ AI? - Lật mặt song trùng" là chương trình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ A.I để tái hiện toàn diện hình ảnh, giọng nói và hành vi nghệ sĩ. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ 30 thứ 6 hàng tuần trên FPT Play và HTV7, và 21 giờ 30 trên YouTube FPT Play Show, bắt đầu từ ngày 24-10.

Với concept độc đáo, chất lượng sản xuất 4K, dàn nghệ sĩ nổi tiếng và công nghệ tiên phong, "A.I LÀ AI?" hứa hẹn là một cú hit truyền hình, đồng thời mở ra cuộc đối thoại mới mẻ giữa con người - và chính những "bản sao" do con người tạo ra.

