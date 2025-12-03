Tám lý do để bạn uống 3 tách trà xanh mỗi ngày

Viết trên tạp chí khoa học Beverage Plant Research, nhóm tác giả đến từ Viện nghiên cứu Trà (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học nông nghiệp Trung Quốc) và Đại học New Jersey (Mỹ) đã xem xét tác động của việc uống trà, đặc biệt là trà xanh, với sức khỏe.

Các tác giả đã chỉ ra 8 phương diện mà loại thức uống này tác động đến rõ rệt.

1. Nguy cơ tử vong sớm và bệnh tim mạch

Bằng chứng mạnh mẽ và nhất quán nhất liên hệ việc tiêu thụ trà, đặc biệt là trà xanh, với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tử vong do bệnh tim mạch và tử vong sớm do mọi nguyên nhân. Mức tiêu thụ được khuyến nghị là 1,5-3 tách, có thể nhiều hơn một chút.

2. Ung thư

Một số bằng chứng vẫn cần được xem xét cụ thể hơn bằng thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, nhưng phân tích tổng hợp cho thấy thói quen uống trà xanh giúp giảm nguy cơ ung thư miệng, phổi và đại tràng.

3. Cân nặng và mỡ thừa, mỡ máu

Trà xanh và cụ thể hơn là nhóm hợp chất hoạt tính sinh học catechin trong thức uống này cho thấy tác dụng khiêm tốn nhưng nhất quán trong việc giảm trọng lượng cơ thể và khối lượng mỡ, đặc biệt ở người thừa cân.

Một số thử nghiệm cũng cho thấy một chỉ số mỡ máu quan trọng là cholesterol xấu LDL cũng giảm sau vài tuần sử dụng thức uống này.

4. Bệnh tiểu đường type 2

Một số bằng chứng cho thấy nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn ở những người uống trà thường xuyên, mặc dù lợi ích lên mức đường huyết và insulin không rõ ràng ở những người đã mắc bệnh.

5. Bảo vệ thần kinh

Bằng chứng dịch tễ học từ Trung Quốc và Nhật Bản cho thấy việc uống trà thường xuyên có liên quan đến việc giảm suy giảm nhận thức, cải thiện hiệu suất nhận thức và giảm các dấu ấn sinh học liên quan đến bệnh Alzheimer, nhất là ở người từ 50-69 tuổi.

Theanine, một thành phần của trà, có thể giúp giảm căng thẳng, an thần.

6. Tăng cường cơ bắp

Nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất giàu catechin có thể giúp duy trì hoặc tăng khối lượng và sức mạnh cơ bắp, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người bị teo cơ do ít vận động.

7. Ngừa bệnh gout

Tiêu thụ trà xanh có liên quan đến việc giảm nồng độ axit uric, với mối liên hệ chặt chẽ hơn được quan sát thấy ở nam giới. Các nghiên cứu thực nghiệm quy mô nhỏ đã chỉ ra rằng việc bài tiết axit uric được cải thiện sau khi uống trà hoặc thức uống chứa catechin.

8. Sức đề kháng

Catechin trong trà ức chế nhiều loại vi khuẩn và virus. Trong khoang miệng, catechin có thể làm giảm sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng và cải thiện sức khỏe răng miệng. Ngoài ra, một số bằng chứng chưa đầy đủ cho thấy các hợp chất trong trà có thể tăng cường khả năng đề kháng virus của cơ thể.

Mặc dù trà xanh đem lại bằng chứng mạnh mẽ nhất về các lợi ích sức khỏe, các loại trà khác như trà ô long, trà đen... vẫn có những lợi ích tiềm năng và có thể tốt hơn ở một vài phương diện. Ví dụ một nghiên cứu trên cùng một lô lá trà cho thấy trà được chế biến thành trà ô long giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, trong khi bạch trà có thể hiệu quả nhất trong việc giảm mỡ.



