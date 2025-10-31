CHLOÉ là ai?

Tân binh genZ có profile "khủng" CHLOÉ

Tung MV "Back 2 u" kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc Pixel Neko, tân binh V-pop(NLĐO)- Tân binh CHLOÉ theo học trường âm nhạc danh tiếng Berklee, tung MV kết hợp với producer mát tay Pixel Neko. chính thức có màn "chào sân" khán giả Việt. Chọn theo đuổi thể loại âm nhạc hyperpop đầy mới mẻ, giọng ca gen Z hi vọng sẽ là làn gió mới của nhạc Việt.

CHLOÉ (sinh năm 2001) có tên thật là Nguyễn Hà Anh. Hiện tại, cô đang theo học ngành Interdisciplinary Music Studies (Âm nhạc Liên ngành) tại Berklee Online thuộc Berklee College of Music.

Đây là một trong những ngôi trường đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc hàng đầu trên thế giới và cũng từng có nhiều nghệ sĩ Việt Nam theo học như Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường, Anna Trương,..

Trước đó, vào năm 16 tuổi, CHLOÉ đã từng theo học tại Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul của ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi. Tại đây, cô theo học những bộ môn như nhảy, thanh nhạc và musicianship.

Được tiếp xúc với âm nhạc nói riêng và các loại hình nghệ thuật nói chung ở các ngôi trường đào tạo hàng đầu đã giúp CHLOÉ có một nền tảng vững chắc để tự tin bước chân vào thị trường nhạc Việt.

CHLOÉ có profile "khủng"

CHLOÉ (sinh năm 2001) có tên thật là Nguyễn Hà Anh. Hiện tại, cô đang theo học ngành Interdisciplinary Music Studies (Âm nhạc Liên ngành) tại Berklee Online thuộc Berklee College of Music.

Chọn nghệ danh là CHLOÉ, giọng ca gen Z cho biết, đây là tên mà mẹ đã đặt cho cô khi còn nhỏ. Nữ ca sĩ muốn mang kỷ niệm này vào hành trình âm nhạc của mình. CHLOÉ muốn hình ảnh và âm nhạc của cô sẽ chân thật, gần gũi và không rập khuôn: "Mình muốn khán giả thấy một CHLOÉ trưởng thành, nữ tính, có cá tính mạnh, nhưng bên trong sự nổi loạn đó vẫn có sự tinh tế và những cảm xúc rất thật".

Với dự án đầu tay, giọng ca gen Z cho thấy sự khác biệt với dòng nhạc hyperpop, một nhánh của pop, đặc trưng bởi âm thanh quá đà, biến dạng, nhịp độ cao và kết hợp các yếu tố khác nhau.

CHLOÉ chia sẻ: "Việc được học trong môi trường đậm chất US–UK giúp mình có thêm góc nhìn và kỹ năng về nghệ thuật hiện đại. Khi trở về Việt Nam, mình muốn kết hợp những yếu tố đó với nét văn hóa và cảm xúc rất riêng của âm nhạc Việt để tạo nên một màu sắc giao thoa. Âm nhạc của mình vừa quốc tế, vừa gần gũi với khán giả trong nước, và đồng thời cũng tạo ra màu sắc riêng cho bản thân mình".

Tân binh với kế hoạch khác biệt

CHLOÉ sẽ tiếp tục theo đuổi thể loại hyperpop

Trong thời gian sắp tới, CHLOÉ sẽ tiếp tục theo đuổi thể loại hyperpop, nhưng sẽ khai thác thêm nhiều khía cạnh cảm xúc khác của bản thân, cũng như thử nghiệm thêm các chất liệu âm nhạc khác.

Hình ảnh nữ ca sĩ đang hướng tới vẫn sẽ có sự trưởng thành, nữ tính xen lẫn sự tinh tế. CHLOÉ cho hay: "Mình sẽ thể hiện những khía cạnh, giá trị này thông qua những bài hát, dự án về tình yêu, trải nghiệm cuộc sống và nhận thức về bản thân thông qua hành trình trưởng thành. Mục tiêu của tôi vào năm 2026 là hoàn thành full album về chủ đề này".