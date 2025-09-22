HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mạc Minh tự tin chinh phục Mrs Tourism 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu Mạc Minh vừa được cấp phép tham dự cuộc thi Mrs Tourism 2025 tại Dubai.

Hoa hậu Mạc Minh sẵn sàng "chinh phục" Mrs Tourism 2025

Mạc Minh tự tin chinh phục Mrs Tourism 2025 - Ảnh 1.

Hoa hậu Mạc Minh tham dự Mrs Tourism 2025 tại Dubai

Gương mặt Việt Nam tham dự đấu trường Nhan sắc quốc tế Mrs Tourism 2025 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 này tại Dubai chính là hoa hậu đến từ Hải Phòng Mạc Minh.

Trước đó, ngày 8-9-2025, hoa hậu Mạc Minh đã được UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng đồng ý cấp phép dự cuộc thi Mrs Tourism, diễn ra từ ngày 27-9 đến ngày 3-10, tại Dubai, UAE.

Không chỉ ghi dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực nhan sắc, Mạc Minh còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và chương trình giải trí ăn khách, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc cùng thần thái cuốn hút đã giúp chị khẳng định năng lực nghệ thuật đa chiều bên cạnh danh hiệu sắc đẹp.

Không chỉ dừng lại ở màn ảnh, chị còn thường xuyên xuất hiện tại các chương trình truyền hình và sự kiện văn hóa lớn, mang đến hình ảnh chuyên nghiệp và phong cách trình diễn cuốn hút trên mọi sân khấu.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022 Mạc Minh: Hành trình rực rỡ, lan tỏa sắc đẹp và trái tim!

Mạc Minh tự tin chinh phục Mrs Tourism 2025 - Ảnh 2.

Hoa hậu Mạc Minh tham dự Mrs Tourism 2025 tại Dubai

Sau khi đăng quang "Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022", Mạc Minh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện Văn hóa - Nghệ thuật quy mô quốc gia. Chị được tin tưởng mời đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc uy tín, trong đó nổi bật là đêm chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2022, cùng nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chị còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện, từ trao tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn đến đồng hành cùng các chương trình cộng đồng kết hợp biểu diễn nghệ thuật, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và truyền cảm hứng sống đẹp đến với giới trẻ.

Mạc Minh tự tin chinh phục Mrs Tourism 2025 - Ảnh 3.

Hoa hậu Mạc Minh tham dự Mrs Tourism 2025 tại Dubai

Với hành trang là bề dày kinh nghiệm nghệ thuật và sự chuẩn bị chỉn chu cho hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế tại Dubai, Mạc Minh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, mang về những dấu ấn nổi bật, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

Mạc Minh tự tin chinh phục Mrs Tourism 2025 - Ảnh 4.

Hoa hậu Mạc Minh tham dự Mrs Tourism 2025 tại Dubai

Mrs Tourism là một sân chơi sắc đẹp quốc tế dành cho các quý bà đến từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp mà còn là cơ hội để các thí sinh trở thành đại sứ du lịch, truyền tải những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của đất nước mình đến với bạn bè quốc tế.

